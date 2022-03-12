陳嘉樺（Ella）個人首度巡演「艾拉秀」將於5月28日移師高雄開唱，12日門票開賣迅速售罄一空，身為屏東人的Ella，對於這次能回到高雄演出超期待，聽聞門票賣光光的好消息，她興奮直呼：「感謝各位鄉親的力挺，我一定會讓你們值回票價，解接會盡全力好好準備這場秀。」

至於有望加場？主辦單位表示：「會再討論，謝謝歌迷支持。」現今距離演出還有2個多月，是否心情上趨於緊張？她笑回目前緊張程度只有0%，「日子越靠近我會越緊張，我不想現在就緊張。一直是個容易提早緊張的人，但現在的我很好，別擔心，有很多重要工作，像電影《野夏天》上映、選秀《原子少年》錄影要完成，不會把情緒浪費在現在，到時候5月我才會真的剉咧等！」

Ella對於這場演出相當慎重準備，透露在造型、曲目、腳本內容都會有翻新，也特別進棚拍攝了全新主視覺，讓粉絲們感受到滿滿的誠意，日前還特別南下「巡田水」，到港都品嚐美食、大啖海鮮、踏青拍照、搭輕軌，前往高雄流行音樂中心海音館親自場勘，也呼籲大家一定要把握機會在高雄多走走。

Ella日前在臉書、IG社群上直播，一連兩場、超過一小時，與粉絲們零距離線上互動，她在鏡頭前大方吃起螺螄粉、豬腳醋、鹽酥雞、涼麵等小吃，還放送福利送簽名海報，與粉絲們打成一片相當歡樂，度過一個快樂的Friday Night；如今票房告捷，好奇目前備戰進度？她顯得信心十足，開心分享：「飲食、體力上一直都有在維持，不擔心體態的問題，一切就等排練時間到、好好彩排全力以赴。」