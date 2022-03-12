1名女網友《Dcard》發文表示，和男友往3年，男友薪資月入8萬，而她因為宗教關係，無法接受婚前性行為，未料最近卻在家中發現大量保險套，詢問友人後才發現對方居然每週都在嫖妓和約炮，男友卻回：「是我的問題嗎？如果妳配合，就不會有這個問題了」，貼文一出吸引大批網友熱議。

原PO在《Dcard》發文寫下，在大學時因為修同堂課，而認識男友，兩人交往3年多，從學生時期到出社會，男友薪水月入8萬左右，生活大部份的開銷都是由他來負擔，包含原PO逛街和用網購，但2人之間最大的問題就是，女方因為宗教關係，不同意婚前性行為，某次男友想要硬上，遭原PO推開後，居然爆氣作勢要打人。

日前女網友在整理房間時，更在男友的櫃子發現他買了很多保險套回來囤，一問之下發現，原來男友在外面花錢嫖妓和約砲.，而且一週還好幾次，找男友理論，他卻回說：「是我的問題嗎？如果妳配合，就不會有這個問題了」，還直接摔了原PO手機，女網友無奈發文詢問大家是否要分手。

貼文底下不少網友紛紛留言：「問題不大，趕快結婚，婚後他就沒必要叫外賣了嘛」、「你男友情緒管理有問題，不管什麼情況打人就是不對，但是正常男生都會有需求，你既然滿足不了這一塊就不該拖到現在才在想要不要分手，耽誤人家也耽誤自己」、「分手，這不是一個健康的關係 不過我不知道你敢不敢分」。

但也有網友覺得原PO不應該都花男友的錢，這段感情中雙方都各有問題。