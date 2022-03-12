一名俄羅斯專家指出，俄羅斯總統普丁怪罪俄羅斯聯邦安全局（FSB）給出錯誤情報，未預示到俄軍會在烏克蘭面臨苦戰，他對此大發雷霆，軟禁聯邦安全局局長及副局長2人。

英國《每日郵報》（Daily Mail）報導，追蹤俄羅斯聯邦安全局的俄國專家與知名作家索達托夫（Andrei Soldatov）引述安全局內部消息人士指出，普丁對於出兵烏克蘭前，聯邦安全局給出錯誤情報感到不高興，因此軟禁了68歲的聯邦安全局局長貝塞達（Sergey Beseda）及副手博尤赫（Anatoly Bolyukh）。

Putin places head of the FSB's foreign intelligence under house arrest https://t.co/ldFHzsYAqS — Daily Mail Online (@MailOnline) March 11, 2022

這些錯誤情報包括烏克蘭很弱，充滿新納粹團體，俄軍只會面臨烏軍的象徵性抵抗，以及烏克蘭民眾早想甩掉自己的總統，因此一旦遭到攻擊，很快就會放棄。

不過實際上俄羅斯武裝部隊面臨烏克蘭軍隊的強烈抵抗，導致俄軍的推進陷入停滯，軍隊損失慘重，迫使俄軍祭出殘暴的圍城戰，但至今仍沒有太多收穫。

同一時間烏克蘭人民在總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）的帶領下更加團結，在俄軍佔領的城市發起示威抗議，同時破壞俄軍的戰車。

索達托夫也告訴英國《泰晤士報》（The Times），俄羅斯聯邦安全局的多數幹員都是靠父母、祖父母也是幹員等關係才能進入，並且離開主流教育體系進入內部受訓，與西方從菁英大專院校招聘人才等方式不同。

他認為俄羅斯聯邦安全局確實有良好的情報能力，只是太害怕告訴普丁真相，因此竄改報告，以安撫普丁。