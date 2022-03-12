一名俄羅斯專家指出，俄羅斯總統普丁怪罪俄羅斯聯邦安全局（FSB）給出錯誤情報，未預示到俄軍會在烏克蘭面臨苦戰，他對此大發雷霆，軟禁聯邦安全局局長及副局長2人。
英國《每日郵報》（Daily Mail）報導，追蹤俄羅斯聯邦安全局的俄國專家與知名作家索達托夫（Andrei Soldatov）引述安全局內部消息人士指出，普丁對於出兵烏克蘭前，聯邦安全局給出錯誤情報感到不高興，因此軟禁了68歲的聯邦安全局局長貝塞達（Sergey Beseda）及副手博尤赫（Anatoly Bolyukh）。
這些錯誤情報包括烏克蘭很弱，充滿新納粹團體，俄軍只會面臨烏軍的象徵性抵抗，以及烏克蘭民眾早想甩掉自己的總統，因此一旦遭到攻擊，很快就會放棄。
不過實際上俄羅斯武裝部隊面臨烏克蘭軍隊的強烈抵抗，導致俄軍的推進陷入停滯，軍隊損失慘重，迫使俄軍祭出殘暴的圍城戰，但至今仍沒有太多收穫。
同一時間烏克蘭人民在總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）的帶領下更加團結，在俄軍佔領的城市發起示威抗議，同時破壞俄軍的戰車。
索達托夫也告訴英國《泰晤士報》（The Times），俄羅斯聯邦安全局的多數幹員都是靠父母、祖父母也是幹員等關係才能進入，並且離開主流教育體系進入內部受訓，與西方從菁英大專院校招聘人才等方式不同。
他認為俄羅斯聯邦安全局確實有良好的情報能力，只是太害怕告訴普丁真相，因此竄改報告，以安撫普丁。
文章來源：Putin 'has placed the head of the FSB's foreign intelligence branch under house arrest because he is furious at security services for failing to warn him' that Ukraine could fiercely resist invasion
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