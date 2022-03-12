科技網站《9to5google》報導，Google在周一（7日）發布Android 12L更新後，一些Pixel手機無法使用「感應支付」，且問題不見得會在更新後立刻出現，而是過幾天後才會浮現，影響的手機包括Pixel 4a、4a 5G、5等三款機型。

有用戶表示，更新後要使用感應支付時，手機會跳出「你的手機不符合安全標準」的警示，原因可能是啟用Root權限或執行未經認證的軟體，但台灣網友在PTT上指出，即使手機沒Root過，最近也沒裝過新的App，也遇到一樣的問題，找客服解決，照著對方說的截圖一些版本資訊、Googleplay更新、清除App資料等都沒用。

報導建議，用戶可以考慮申請Android測試版計畫，或許能立刻解決這個問題，但得等到6月

Android 12 QPR3發布後才能申請跳出，不然就只能等Google釋出更新修補。