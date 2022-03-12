台中市烏日區仁德里媽祖是從東區樂成宮媽祖分靈而來，至今已32年，期間從未返回樂成宮謁祖，地方3年前組成「仁德里媽祖文化推廣協會」，今年首度舉辦媽祖回娘家活動，12日上午，共有約400多名信徒隨著媽祖鑾轎，沿路步行前往樂成宮，場面熱鬧。

為了這場媽祖回娘家活動，仁德里信眾3天前就起建紅壇，12日上午7點半，在焚香祭拜後從紅壇出發，沿途行經南區復興宮，近午時間抵達樂成宮並進行進香、交香活動，推廣協會表示，透過「交香」儀式，盼達到薪火相傳，讓仁德里媽祖未來能更有力的保佑地方。

其實，仁德里媽祖從樂成宮分靈至今已32年，期間從未返回樂成宮謁祖，推廣協會指出，因仁德宮媽祖沒有建廟，每年都是在樂成宮媽祖繞境十八庄活動抵達仁德里時接駕，並於農曆3月20日時擲筊決定該年爐主人選，而媽祖就跟著爐主返家居住，直到隔年3月20日。

仁德里擲筊決定爐主的活動，以往都是由里長負責主辦，而因為信徒逐年增加，地方3年前成立媽祖文化推廣協會，並決定讓媽祖能回娘家謁祖，台中市議員吳瓊華的祕書林來源說，未來將每年舉辦，盼形成地方凝聚媽祖信仰的文化活動。

除了仁德里媽祖首度返回樂成宮謁祖，一同參與活動的還有當地有百年歷史的土地公廟、六房媽會等，今天中午在樂成宮舉行謁祖儀式後，下午1點半回程，途經台中城隍廟、並於尊天宮玄天上帝會香，預計傍晚抵達九張犁福德祠會香後在里內繞境，將於6點鐘回鑾紅壇入火安座，往返共20公里路程。