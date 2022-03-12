吉林市本輪新冠疫情累計報告陽性感染者破千例之後，吉林省吉林市防疫工作受到各界關注。據「吉林市發佈」微信公眾號今天（3月12日）上午消息：3月11日，吉林省委書記景俊海連夜趕往吉林市，實地檢查指導疫情防控工作，看望慰問奮戰在一線的廣大醫護人員和幹部群眾。景俊海強調，打贏吉林市疫情殲滅戰，對全省疫情防控決戰決勝至關重要。今天（12日）吉林市將開展第七輪核酸檢測。

景俊海強調，要切實把思想和行動統一到習近平總書記關於疫情防控工作的重要講話重要指示精神上來，堅持人民至上、生命至上，堅持與時間賽跑、與病毒較量，著力打通難點堵點，從嚴抓好工作落實，堅決做到應檢盡檢、應隔盡隔、應治盡治、應管儘管，確保在最短時間內撲滅本地疫情。大陸國務院聯防聯控機制綜合組吉林工作組組長、國家衛生健康委副主任李斌參加檢查指導。

調研中，景俊海強調，打贏吉林市疫情殲滅戰，對全省疫情防控決戰決勝至關重要。要接續開展多輪核酸檢測，千方百計增強採樣和檢測能力，確保追蹤排查迅速跟進，精準找出所有密接、次密接人員，切實做到找得出來、運得出去、隔得徹底、治得及時。

景俊海強調，要全面加強隔離閉環轉運管理，及時匹配轉運車輛，統籌協調充足隔離房間，確保所有人員安全轉運到集中隔離點。要著力強化社會面管控，全面落實封控區、管控區、防範區管理措施，嚴格執行非必要不流動要求，有效降低疫情傳播風險。要進一步保障物資供應，持續推進各類物資採購儲備，確保市場正常運轉、物資供應充足。

景俊海下令，要嚴格執行「黨政同責、齊抓共管、五級書記抓防疫」要求，壓緊壓實各方責任，嚴厲查處失職瀆職行為，確保各項工作落到實處、見到實效。要積極爭取群眾理解參與，及時發佈權威信息，耐心細緻做好解釋說明，有效解決群眾反映強烈的突出問題。

新華社官方微博今天（12日）上午發佈消息《吉林市陽性感染者10日內破千》：吉林市衛健委通報，昨天（3月11日0-24時）該市新增本土確診病例66例，無症狀感染者167例。此輪疫情，吉林市已累計報告陽性感染者1034例。今天（12日）吉林市將開展第七輪核酸檢測。記者從吉林市瞭解到，當前吉林市疫情處於快速上升期，隨著近日開展城區核酸檢測，預計後續還會有感染者陸續被發現。

此外，「@吉林發佈」微博今天（12日）上午發佈消息：吉林省委決定，王吉任吉林市委委員、常委、副書記，提名為吉林市市長候選人，免去王路的吉林市委副書記、常委、委員，吉林市市長職務；黃憲昱任長春市九台區委書記；提名王濤為長春市九台區區長候選人，免去李欣的長春市九台區區長職務。

臨危受命出任吉林市委副書記，並提名為吉林市市長候選人的王吉此前系吉林省統計局黨組書記、局長。