由國內自行車碼表大廠Bryton經營的Bryton Racing Team，2021年3月成立首個賽季就在5項賽事斬獲冠軍，車隊今年加入18歲的李靖昌及第一位女隊員邱聖芯，2022賽季期許在新冠肺炎疫情受到控制的情況下可以出國參賽，繼續爭取佳績，而車隊今年度首場賽事就是5月份的環日本公路自由車賽。

由於新冠肺炎疫情，Bryton自由車隊去年賽季參加國內12站賽事，在陽明山登山王、環花東第二日、桃園市長盃、塔塔加、太平山登山王等賽事勇奪5座冠軍，今年在5名車手盧紹軒、吳之皓、蕭世鑫、蘇宇銘和熊凱文之外，補進李靖昌、邱聖芯兩位車手，兩人都期待可以好好發揮，著對爭取更多榮譽。

Bryton自由車隊領隊、Bryton群利科技執行長王聖慜透露，車隊今年規劃參加18站賽事，其中台灣8站、日本10站，最特別的是受全日本實業團自轉車競技聯盟（JBCF）邀請，成為旗下最高等級賽事J Pro tour（JPT）參賽的首支台灣車隊。

Bryton自由車隊今年賽季首場賽事就是難度頗高的環日公路賽，隊長盧紹軒笑說：「新年第一站就是長達8天的環日賽，賽程很硬、有壓力卻也很開心，因為新冠疫情，是大約兩年來第一次出國比賽，仍是相當興奮，目前全隊也拉高訓練等級，努力爭取完賽，讓台灣自行車被國際舞台注意，獲得更多曝光機會。」

對於加入新車隊的期許，李靖昌表示，很開心加入這麼強大的車隊，很期待去日本參賽，希望可以做到戰術運用，幫助學長們拿好成績；邱聖芯是去年新北全運會自行車女子公路賽金牌，一度因為沒有車隊後援孤軍奮戰，坦言意外獲得Bryton車隊領隊王聖慜賞賜，讓她選手路上無後顧之憂。