未來通膨趨勢商品易漲難跌，鋼鐵產業未來變數在於大陸鋼鐵市場與大陸政府傾向控制鋼價，而大陸寶鋼全面調漲4月分內銷盤價，中鋼(2002)預計下周二(3月15日)開出的4月份和Q2內銷盤價看漲。營收第一季可望維持高檔，第二季傳統旺季有旺上加旺的榮景。

烏俄衝突導致國際原物料價格飆升，在國際鋼價熱絡、大陸寶鋼全面調漲4月分內銷盤價、與國際報價仍有價差下，中鋼預計下周二(3月15日)開出的4月份和Q2內銷盤價看漲。在成本壓力下，漲價穩步推升，中鋼表示，將考量下游廠商接單競爭力和協助穩定物價下，排除這次或許有優惠項目取消的可能性，合理的反映成本，不後續逐月價格拉升的機率看高。

中鋼2月份合併營收為335.21億元，月減16.25%、年增11.34%，創近一年來單月新低，仍創同期新高；累計前2月合併營收為735.49億元、年增20.72%。中鋼表示，2月份合併營收衰退，除了遇到農曆年假期與228連假工作天數大減外，也與單月鋼價下跌及集團出貨量減少有關。

展望未來，中鋼表示，3月份雖然鋼價上漲，但相對煤鐵礦原料成本也增加，業績是否好轉最後仍需要看整體出貨量情況而定。法人預期中鋼往後幾個月盤價仍有機會調漲，第一季營收維持高檔，第二季傳統旺季也將受益於報價調漲帶動新一輪需求啟動，第二季業績將旺上加旺可期。

烏俄衝突影響歐洲鋼鐵供給，產業供需緊俏，中鋼外銷盤價後續有望隨歐鐵行情上漲，加上基建、車市等主要用鋼產業需求前景亮眼，而目前大陸社會鋼材庫存仍低，下游製造業進入補庫存周期，成本與需求將有效拉動新一波鋼價回升，鋼價下季旺季將顯著反彈。長線來論，鋼鐵產業受惠基建及碳中和帶動的國際鋼鐵供需結構優化，法人預期鋼價將擺脫過去10年的弱勢局面，中鋼未來幾年獲利穩住一定水準有望。

中鋼去年度營業收入4683.27億元，營業毛利953.14億元，營業利益797.57億元，稅前淨利844.13億元，本期淨利689.06億元，歸屬於母公司業主淨利620.53億元，年增69倍，創下歷史新高，基本每股盈餘4.02元，較前一年的0.05元大幅成長，超過前四年EPS總和。中鋼股利政策，以現金股利為主，股利發放率皆有70%~80%以上水準。公司擬配息3.1元，近15年新高，殖利率同樣居高檔。