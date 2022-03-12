路透社報導，澳洲總理莫里森(Scott Morrison)表示，在與內閣見面後，澳洲多位政治領導人希望可以讓COVID-19流感化，讓澳洲國家的疫情政策進入最終的「Phase D」階段。

莫里森在當地時間12日與澳洲內閣和聯邦首長們見面後告訴記者，他們已經討論過將完全開放、讓COVID-19流感化的政策，他說:「我們的機場再次開放，國際旅客可以來到澳洲，返澳的人免於隔離，所以我們幾乎處於D階段。」

他說，首長們希望可以解除對COVID-19 病例密切接觸者的隔離規定，莫里森也表示將跟專家小組討論，尋求進一步的意見。

莫里森也警告:「我們相信現在處於最後階段，但也許會有一些例外。D階段意味著我們將跟COVID-19病毒一起生活。」

莫里森也說明，如果解除限制，西澳和北澳將較東澳各州晚一個月開放。

新南威爾斯州（New South Wales）官員對於Omicron新變種BA.2子變體的增加表示擔憂，他們表示到本月底，每日病例可能會從平均15,000例再增加一倍。