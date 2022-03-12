示意圖／中新社

中國國家傳染病醫學中心主任、上海復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏日前接受陸媒訪問，針對外界認為Omicron引起的症狀大多較輕，是不是放鬆防疫政策，選擇「躺平」？張文宏表明不同意稱，如果讓疫情蔓延，結果可能會付出較大的死亡代價。

網友日前提問「既然Omicron引起的症狀大多較輕，是不是可以選擇『躺平』？」對此，張文宏表示，自己不同意「躺平」。目前抗疫的總體策略是「積小勝成大勝」，雖然有少數人可能會在居家，但是大部分人還是維持著正常的工作。

張文宏指出，雖然有一些單位，近期會因為種種原因被封閉，但是封閉的方式方法，對於未來來講，是需要去突破的。他認為，如果今年抗疫的所有做法，和兩年前第一次面對新冠的時候還是一模一樣，就是沒有進步。

對於未來的抗疫工作，張文宏表示，抗疫既做到社會面的「清零」，也要最大程度的讓城市或是所居住的環境受影響小一點，「停擺的幅度小一點，管控的人群少一點」，這樣就是取得了進步。他認為，等藥物上市，疫苗的策略更加優化，一定會看到非常好的結果。

張文宏7日也曾在微博發文稱，中國抗擊疫情到了新的階段，既要避免一刀切，也不能發生「規模性的疫情反彈」失控，期間衡量的主要標準是抗疫的成本效益，如何既達到抗疫的工作目標，又不要盲目一刀切，以犧牲正常生活為代價達到所謂的「清零」目的。