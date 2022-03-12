近日，大陸南部戰區海軍航空兵某旅在南海海域連續展開空戰、攻防、低空突擊等課目的飛行訓練。

央視報導指出，執行此次任務的殲-11BH的發動機尾噴口有明顯變化，顯然已經換裝了全新的陸製太行發動機，這也是殲-11B系列戰機在換裝陸製發動機後的首次公開亮相。

報導稱，在去年一年，首批殲-10C、殲-20等戰機也都陸續曝光換上了「中國心」。近期中國出口巴基斯坦空軍的殲-10C戰機也採用了中國製造的渦扇-10B「太行」發動機，這也是「太行」發動機第一次公開，已成批量配備給殲-10系列戰鬥機使用。

此外，在2021年9月舉行的第十三屆中國航展中，換裝陸製發動機的殲-20首次公開亮相，並進行了飛行表演。在航展發佈會上，大陸空軍發言人申進科大校更是確認，殲-20已經用上「中國心」。

據報導，除了戰機外，中國的大型軍用運輸機「運-20」也換裝了自製發動機。在近日的一張照片中，運-20身著試驗塗裝，機翼下的發動機外觀與以往明顯不同，可能是在試飛新型的渦扇-20發動機。

之前在2021年9月的中國航展上，運-20總設計師唐長紅就曾宣布，運-20已經有兩款自主研發的發動機正在試飛，而且進展比較順利。他還透露，換裝「中國心」之後，運-20的能力將更加強大。