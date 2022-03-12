金門縣政府與金門觀光產業一起參加旅展，推出多項超值產品。（金門縣府觀光處提供）

Q版的蜈蚣座體驗，十分受小朋友喜愛。（金門縣府觀光處提供）

金門藍眼淚大爆發，業者推出各式特裝遊程。(圖片來源許進西)

「迷你版北山播音牆」泥作花器多肉種植DIY，吸引家長帶小朋友親子體驗。（金門縣府觀光處提供）

金門館開幕活動送出高雄金門來回機票一張，獲得機票的蔡姓民眾表示很開心，藉著這次機會可以揪親友一起返金旅遊。（金門縣府觀光處提供）

金門縣府與業者組團參加高雄旅展，各項特產吸引民眾購買。（金門縣府觀光處提供）

金門館打卡活動，吸引年輕人來到。（金門縣府觀光處提供）

金門業者祭出超值旅展價，搶攻春夏季遊客，買氣旺。（金門縣府觀光處提供）

金門規模最大的民俗慶典「農曆4月12日迎城隍」即將登場，金門縣府觀光處與旅遊業者組團跨海推介，連日來在高雄國際旅展敲響迎賓大鑼，歡迎大家一起來體驗寫下〈金氏世界紀錄〉的人力扛「蜈蚣座」，加入已有300多年歷史的傳統香路遶境祈福。

縣府觀光處長丁健剛表示，「蜈蚣座」是金門地區傳統藝陣之一，陣頭出巡有滌蕩邪穢、除惡辟邪的意義，建國百年時，金門縣曾以「世界最長純人力肩扛蜈蚣座陣頭」創下金氏世界紀錄。獲文化部列入國家重要民俗的金門農曆四月十二日迎城隍，隨著疫情逐漸消散，今年將配合〈浯島城隍遷治342年慶典〉擴大舉辦。

由縣府觀光處代副處長陳明伶領軍的觀光推介團，連日來在高雄旅展推出Q版蜈蚣座，成為最受矚目的親子體驗活動之一，也有年輕人預約登島參加遶境祈福。

金門館昨現場送出高雄金門來回機票1張，幸運拿到的蔡姓民眾開心表示，他自己在金門當過兵，退伍後一直很想回到金門，再到老營區和老街走走看看，剛好可藉此次機會揪親友同遊。

陳明伶表示，金門館有親子蜈蚣座、古裝拍照及「迷你版北山播音牆」泥作花器多肉種植體驗DIY等3項免費活動，更推出多項好康，有「好禮2重送」凡消費滿1000元即可現場摸獎一次，另可獲摸彩券一張（可累積計算），參加抽機票大獎活動，買越多中獎機會越大。另每日還有打卡送神祕禮，在金門館轉個彎就遇見驚喜。

金門縣旅行商業同業公會理事長翁炳信指出，現場特別推出「金門迎城隍」、「金門藍眼淚」自由行3天2夜「機＋酒」每人4842元起旅展價(兩人同行平日價），詳情可洽PAK專線082-312976。

金門的旅行社也推出各式超值遊程及旅展價，有華府旅行社「金門自由選」、淘寶旅行社「淘氣寶貝遊金門」、鄉村旅行社「轉動金門-烈嶼新魅力 跳島三日遊」、金航國際旅行社「追尋夢幻藍眼淚」、金環球旅行社「綠色地毯-美麗的綠石槽」及育昇旅行社「金門悠閒三日遊」。

「高雄巨蛋國際旅展」自3月11日至14日一連4天在高雄巨蛋舉辦，金門館攤位編號R014，消費滿額抽獎活動將於3月14日下午5點30分，在臉書「樂遊金門」粉絲頁直播公開抽獎。