桃園市高中高職博覽會12日起一連2天在桃園巨蛋登場，39校無不卯足全力拚招生，圖為啟英高中表演藝術科和時尚造型科精彩演出。（蔡依珍攝）

桃園市高中高職博覽會12日起一連2天在桃園巨蛋登場，39校無不卯足全力拚招生，圖為啟英高中表演藝術科和時尚造型科精彩演出。（蔡依珍攝）

桃園市高中高職博覽會12日起一連2天在桃園巨蛋登場，現場有動態招生，也有靜態展覽解說。（蔡依珍攝）

桃園市高中高職博覽會12日起一連2天在桃園巨蛋登場，由桃園39所公私立高中職、專科學校、馬祖高中及中正預校到場設攤。（蔡依珍攝）

桃園市高中高職博覽會12日起一連2天在桃園巨蛋登場，由桃園39所公私立高中職、專科學校、馬祖高中及中正預校到場設攤。（蔡依珍攝）

桃園市高中高職博覽會12日起一連2天在桃園巨蛋登場，由桃園39所公私立高中職、專科學校、馬祖高中及中正預校到場設攤。（蔡依珍攝）

少子化加上疫情衝擊，高中職遇到嚴苛挑戰，像觀光、飛機修護科等過去搶破頭的科系生員少近2成，不分公私立高中職12日在桃園市高中高職博覽會卯足全力拚招生，市長鄭文燦說，雖然全國皆面臨少子化，但桃園人口成長，每年仍有2.2萬名高中生，希望應屆畢業生勇於探索夢想及興趣，規畫適性人生。

鄭文燦說，教育局每年定期舉辦「高中高職博覽會」，12、13日在桃園市立綜合體育館舉行，39所公私立高中職、專科學校、馬祖高中及中正預校都到場設攤，另有12個職群靜態展，介紹各群科課程特色、相關大學科系及畢業後就業等，供應屆國中畢業生未來選校、選科參考依據。

現場也規畫「未來教育沃克夏workshop專區」，提供5場結合科技與教學的工作坊，鄭文燦也在南崁高中師生帶領下體驗「VR虛擬實境互動與元宇宙」，直讚透過虛擬實境、擴增實境，讓鄉土教育內容變得有如身歷其境，加深學習印象。

鄭文燦說，桃園引入「台美雙聯學制」，由武陵、桃園、內壢、陽明及大園等5所市立高中，與美國緬因州中央中學簽訂雙聯學制合作備忘錄，參加雙聯學制的同學，完成學業即可獲台美2張高中畢業證書。

除了頂尖高中，桃園技職教育也成果豐碩，全台前10大私校桃園就包辦4所，各校也卯足全力展示學生學習成果，不過因疫情衝擊，許多科系熱潮褪去，像是外語科、飛機修護科減少2成，汽車修護則因學生怕吃苦也走下波、下滑2成。就連主打食宿學費全免的羅浮高中相較餐飲科名額秒殺，觀光系2班首年僅2／3生，除持續宣傳，也研擬將其中1班改為烘焙班。

啟英高中校長彭昭勳說，因應部分科系受影響，學校積極和社會接軌，像是在時尚造型科、電子商務科加開寵物美容學程，在汽車修護科增加電動車修護專班等，更強調實作能力，他也呼籲家長，成績好進入一流高中未來負責研發，但中等成績如5B的學生可以轉換跑道到高職當領頭羊，刺激學習慾望，未來也更寬廣，別再被「高中沒了才來唸高職」舊觀念綁架，歡迎學生「來當雞首，不當牛尾！」

教育局長林明裕表示，「桃園市111年度高中高職博覽會」除實體博覽會外，也獨步全國於1月21日起啟動「網路博覽會」（網址：expo.tyc.edu.tw），結合「技職群科試探系統」，依學生興趣項目提供對應技職科系介紹以及未來職業生涯發展，受到親師生好評。市府也規畫免費接駁專車，由桃園火車站往返市立綜合體育館，專車時刻表請見官網（網址：expo.tyc.edu.tw），歡迎家長學及學生多加利用。