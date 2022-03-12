屏東家扶歡慶55歲生日，繳出亮麗成績單。（林和生攝）

走過半世紀，屏東在地社福老牌家扶中心，12日選在六堆客家文化園區歡慶55歲生日，現場近300位捐款人、自立家庭、青年及志工齊聚一堂，一同見證愛的傳遞與循環。

1967年成立的屏東家扶，透過陪伴幫助縣內弱勢家庭及兒少，是第一個啟用專業社工關懷訪視弱勢家庭，並透過認養制度改善家庭經濟、穩定兒少安心就學，協助弱勢兒少教育脫貧的單位。

根據統計，屏東家扶目前每月扶助縣內1300戶、1900名弱勢兒少；55年來共協助1萬8000名兒少自立、提供2038戶兒童保護關懷服務、1235名兒少家庭寄養，以穩定生活、就學及避免生命受到危害。

1982年起，屏東家扶又陸續接受屏東縣政府委託寄養家庭服務、兒童保護、中輟生追蹤關懷輔導、保姆訓練、法院囑託監護權暨出收養調查服務，成為公部門在民間最有力的夥伴。

屏東家扶主任傅敏峯有感而發地說，回首55年來，家扶為服務屏南偏鄉弱勢家庭，1996年首先設立恆春服務處，1998年擴及屏中地區成立潮州服務處，讓鄉親可以就近尋求資源協助。

活動中，60歲王吉俊受邀致詞時表示，1971年起是他就讀國小至國中階段，因父親生病，開始接受家扶扶助，他代表家扶自立青年對現場捐款人表達謝意，感念當年認養人及家扶捐款人協助，讓自己有機會翻轉生命。

目前經營電腦公司有成，王吉俊常期勉自己自立後能遵守正道、做個有用的人，並且回饋社會，因此從24歲創業後，就透過各種方式關懷社會各階層、捐款回饋家扶，王吉俊說，「吃人一口、還人一斗」這道理他一輩子不會忘記。