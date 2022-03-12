俄烏大戰持續延燒，烏克蘭副總理費多羅夫（Mykhailo Fedorov）在推特發文，點名台灣的華碩電腦公司，並呼籲華碩終止與俄羅斯客戶的合作夥伴關係，包括提供硬體和電子產品，以及向俄羅斯提供的技術支援與服務。此事也在網路上引發網友熱議，更有網友直言，「原來軍規主機板不是話術，是真的啊」。

費多羅夫10日在推文中表示：「俄羅斯入侵的第 15 天：俄羅斯坦克和飛彈繼續殺死愛好和平的烏克蘭人！ 俄羅斯人沒有道德權利使用華碩精湛技術！科技是為了和平，不是為了戰爭」。

一名網友看到費多羅夫的推文後，在PTT上發文指出，不知道華碩提供了什麼軍武給俄羅斯，電競ROG軍規筆電嗎？這次不知道會不會又像上次那樣裝死，小編會不會又把刀架在老總脖子上，我們拭目以待。

華碩被烏克蘭點名，也在PTT上引發網友熱議，「軍規筆電？！」、「原來TUF軍規都是真的」、「原來軍規主機板不是話術，是真的啊」、「軍規電競實在好笑，在坦克裡等待時玩」、「俄軍用華碩設備 要跑幾次皇家？」、「可以提供的東西很多吧？ 至少電腦螢幕、鍵盤、滑鼠之類的，但那本來就很難規範到不會被用到軍事上」。

還有些網友們則說，「台灣之光？竟然能被點名」、「情緒勒索，謝謝你勒索台灣」、「情勒的最高境界，就是每日一喊話」、「道德綁架？」、「好像小學生」、「他們根本文革吧」、「這個世界都瘋了」、「烏克蘭還賣軍火給大陸咧，這怎麼算？」