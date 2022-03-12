1名大樓住戶20年買下房屋時，看中該停車位比較長，可停入1大1小的車，但沒想到管委會卻認為多停入1輛車須多繳管理費，該住戶因此無奈每月多繳1200元管理費長達10年，近日他終於不忍，在住戶大會中提出「車位產權跟房子應該是一起的」，他強調2輛車停入後均沒有超出格線，不應多收錢。

1名網友在臉書「爆廢公社」上發文表示，他所居住的社區大樓有某戶住戶20年買下房子與停車位時，停車位疑似因空間配置明顯長了許多，建商當時就說可以停下1大1小的停車位，只要停在格線內就好，但沒想到之後大樓管委會卻稱「1個車格只能停入1車」，多停車的話就要多繳管理費。

該網友說，該住戶乖乖繳了更多的管理費10年，直到近日才在住戶大會中提出「車位產權跟房子應該是一起的」，認為2輛車停入後均沒有超出格線，不認為要多繳1200元的管理費；原PO發文補充，正常住戶只要繳1800元管理費，且認同住戶觀點「當初買房子誘因就是車位加長可以停2部車，大家怎麼看呢？」

有網友認同不該多收費「停車格內還是算一格，我們這邊機車也能停進汽車格，只要不超出就好」、「一般子母車位，都是多繳車位清潔費而已，跟管理費怎麼會有關係？」也有網友認為多繳費很合理「我覺得停2部車，付2部車的管理費滿合理的」。