知名網紅開水小姐（謝似餘）多才多藝，曾以歌手身分發行過4張音樂專輯，輕柔特別的嗓音受到好評，而她甜美臉蛋卻有傲人F罩杯身材，大反差外貌成功圈粉無數；最近開水小姐分享自己到公園運動拉單槓，一用力上身快把貓咪T恤撐爆，養眼畫面曝光網看了直呼「貓是阿嬤養的吧」。

開水小姐昨（11）日在IG更新動態，分享自己晚上到公園運動的心得和照片，自嘲「我好爛，是不是該找時間去找SKY。肌肉好難，人生好難，拉不起來」；畫面中開水小姐穿了短版貓咪圖案上衣和牛仔褲，賣力地嘗試拉單槓，從臉上猙獰的表情看出非常辛苦。

開水小姐公園拉單槓，超兇好身材全現形。(圖/ 摘自開水小姐IG)

但網友們重點全放錯，照片中開水小姐因為一用力往上挺起身軀，胸前太雄偉視覺上像是快撐爆衣服，連T恤上的貓咪圖案都變形，顯得更加「飽滿」，還露出她的白皙腹部，婀娜多姿身形讓人看了臉紅心跳。

開水小姐挺胸快撐爆的照片，讓不少人害羞表示，「是什麼蒙蔽了貓貓的眼睛」、「身材真好」、「應該是負重太多」、「肚子都瘦了上衣都變形了」、「貓是阿嬤養的吧」、「氣噗噗的貓咪」、「不要虐待那隻貓，貓我來托」；有人更注意到開水小姐根本沒有拉起來，直言「等等妳的下半身我懷疑踩在地上」，本人也大方回應，「我沒拉起來啊」。