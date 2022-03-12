由中華民國復能協會主辦，台東縣長青老人會及台東縣有機農業發展協會協辦的「銀髮i動贏健康大會師」，將於明天在「國際地標」盛大登場，有近700位銀髮族共襄盛舉，希望能藉此提醒長輩「預防重於治療」，政府更可大幅降低長照支出。

「銀髮i動贏健康大會師」將於明天上午8點50分在台東市國際地標登場，內容包括銀髮族健康宣示、銀髮失能團體運動、銀髮失智預防手腦活動、銀髮營養健康關念闖關、懷念老歌音樂饗宴、日本舞蹈表演、文化藝術歌曲及藝術、銀髮健康抽獎等。

復能協會研發教育主委楊婉萍表示，此次的健康大會師以健康、運動、飲食營養、慢性病控制、維護良好生活型態等重要觀念，串接生動有趣的活動來呈現，揪銀髮長者及其家人，一起來提高健康識能，預防長輩前期衰弱發生。

活動中並跨領域匯聚了醫療、復健、護理、營養、運動、文化、藝術等專業，凝聚學校、社區志工團體、相關專業社會團體、基層醫事人員之力，落實長輩的自我健康照護，有了良好之預防，除了可以減少健保費用支出，更可大大降底長照支出。