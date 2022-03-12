動植物防疫所丁姓所雇員與女獸醫前往流浪狗收容所，丁員欲離開發現大門被鎖上，還因此「烙賽」在褲子；丁員懷疑被女獸醫反鎖，回到辦公室暴怒向女獸醫拍桌，作勢架拐子，並撂下狠話「要找人強姦妳」，女獸醫心生恐懼報案求助；花蓮地院法官依恐嚇危害安全罪，判處丁員有期徒刑5月，得易科罰金。

依據判決書記載，110年5月間，一名動植物防疫所丁姓雇員與女獸醫一同前往流浪狗中途之家輪值，午間休息時間，他要離開時，發現大門被鎖上，他想起女獸醫曾說要把他關在收容所，因此，認為被捉弄；下午1時回到辦公室，他心生不滿暴怒對女獸醫拍桌，作勢向對方架拐子，甚至出言恫嚇「要找人強姦妳」；女獸醫也拿出手機錄音錄下事發經過，報警提告

丁姓雇員辯稱，女獸醫曾在辦公室喊要將他關在收容所，而且他曾進行膽囊切除手術，當天腸胃甚易不適，身體極不舒服排泄在褲子內，因此，回到辦公室時暴怒拍桌，只是對女獸醫比出「我會看著妳」未作勢要架拐子，事後有向女獸醫道歉，「要找人強姦妳」只是向其他人抱怨女獸醫。

一名在場員工表示，丁姓雇員一進辦公室就對女獸醫拍桌、暴怒質問「妳是什麼意思」，並作勢架拐子，也說到「我要找人強姦你」，他見雙方爭執不下，出手阻擋並加以制止；另外，也提到女獸醫要把丁姓雇員關在收容所是玩笑話。

花蓮地院審理，女獸醫頻頻拭淚、哭泣無法言語，遭到丁姓雇員語言、肢體暴力產生焦慮失眠症狀，曾到身心科就診，因害怕而離職；法官審酌丁姓雇員未與女獸醫合解，難認存有悔意，可見對於他人安全未予尊重，依恐嚇危害安全罪，處有期徒刑5月，得易科罰金，以新台幣1000元折算1日。