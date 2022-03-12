浩子、大霈一同上炎亞綸、唐綺陽、吳姍儒（Sandy）主持的公視談話節目《36題愛上你》，為新節目《HiHi導覽先生》做宣傳。浩子還自曝先前接了一場全英語主持的工作，竟有種「被後輩提攜」的感覺。
浩子在節目上說當時接到全英語主持的工作，一上台只有「Hello everybody」就不知道要講什麼，多虧搭檔的女主持人從頭到尾Cover他，令他有種被後輩提攜的感覺，直呼：「感動！」豈料Sandy隨即說：「不好意思，那一場女主持人是我。」
Sandy透露當時還小聲好奇問經紀人：「怎麼會找浩子哥？」但也不得不誇浩子主持功力夠強，「只要丟話過去，他立刻能接」，也因那場主持活動，Sandy感受到只要有浩子在，確實為主持工作帶來了安定感。
而浩子曾獲頒2次金鐘主持人獎，他說：「我身邊的都是叫阿翔，一次是『浩角翔起』阿翔，一次是『亂彈阿翔』。」並誇讚這次新節目的搭檔大霈「很努力」，沒想到話鋒一轉：「如果這季沒有得獎的話，我已經跟製作人講，下一季找賀軍翔。」搞笑說：「再一個阿翔，我就不信（拿不到獎）！」現場他與大霈兩人也一來一往相互鬥嘴，展現好默契。內容將於明（13日）晚9時在公視播出。
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