國道一號南向366.8K處，今天下午1點55分許發生1輛防疫遊覽車巴士從桃園機場載客南下高雄，疑因未保持安全距離追撞前方車輛，導致8輛車追撞一起，造成6名傷者擦挫傷，經送往國軍高雄總醫院救治後無大礙，交通事故於下午3點7分排除，全線恢復通行。

國道第五公路警察大隊表示，今天下午1點55分許，林男駕駛1輛防疫遊覽車，在國道一號南向366.8K處（中正一路出口前），疑因未保持安全距離追撞7部自小客車，造成鄭男等4男、2女輕傷，分送國軍802醫院及高雄市立民生醫院救治，所幸無大礙，這起連環車禍導致車流一度回堵約3公里。

國道第五大隊岡山分隊小隊長曾景裕表示，肇事遊覽車是從桃園機場載客南下高雄的防疫專車，司機連同乘客共有6人，當時車禍現場人均未下車，因此不會有疫情擴散的疑慮，車上人員已經安全載往防疫旅館安置中。

小隊長曾景裕說，8部駕駛人經酒測均為0，事故已於3點7分排除，全線恢復暢通，車禍原因正由大隊釐清調查中。

高市府強調，防疫遊覽車搭載的5名居家檢疫民眾，於桃園機場落地採檢確認PCR陰性放行，駕駛及乘客均未受傷，人員全程戴口罩，評估無社區風險。