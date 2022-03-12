俄羅斯揮軍進攻烏克蘭持續佔領諸多重要城市，目前局勢看似占上風，不過網路平台也流出許多俄軍被俘虜的影片，毫不知情的被迫推上戰場大開殺戒。基輔近期舉行的新聞發布會上，一名投降的俄軍指出，與母親通過電話後意外得知，俄羅斯當局已認定他戰死，葬禮甚至都已經安排好了，如果日後被交換回國，恐怕遭行刑隊槍決。

俄兵被俘打給父母才知「我死了」 淚曝回國坐等槍決

《每日郵報》(Daily Mail Online)引述《每日電訊報》報導，11名俄羅斯士兵上周遭烏軍俘擄，並在10日出席一場於烏克蘭首都基輔(Kyiv)發布的記者會，其中一名俄羅斯士兵表示:「我跟父母通過電話才知道，原來他們都以為我死了，而且政府已經安排好一切葬禮儀式。」沮喪說道:「如果我們被交換回去，恐怕會被自己人槍殺。」然而，目前俄羅斯尚未核實這項消息。

另一名俄士兵形容當時前線兵荒馬亂的情況，表示為了保護正在疏散的烏民，遭到同袍開槍射傷，「我們收到來自上級的命令，對哈爾科夫的居民開火，我眼看周圍一位20出頭的年輕女孩中槍倒下…」

Russian soldiers fear death by firing squad if they return home: Captured troops say they are 'already considered dead' and their funerals have already been arranged. pic.twitter.com/iFg4wRIxQo — Ukraine Russia War (@Ukrainefighters) March 12, 2022

烏克蘭內政部於Telegram創立尋人啟事(Find Your Own)的平台，總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）更開通一條通訊線提供被俘敵軍的父母找到孩子。報導指出，透過被俘士兵來削弱俄羅斯軍方的士氣是烏克蘭戰略之一。