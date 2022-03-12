竹山鎮長陳東睦（右），12日種下油桐樹苗。（竹山鎮公所提供／廖志晃南投傳真）

921大地震的震爆點九份二山，災後山崩地裂，滿目瘡夷，經過整治並且種植櫻花美化，重現生機還成為賞櫻景點，國姓鄉居民12日再種下300株櫻花樹苗，期許祕境再添香；竹山鎮民則是種植油桐樹苗，為將來成立客家館提前部署。

位於國姓鄉南港村的九份二山，經百年大震重創，地貌劇烈變動，大地陵夷，房屋傾頹，讓人怵目驚心；20多年來，水保局將獨特的地質景觀、堰塞湖、多元生態治理保育，形成涵蓋地質景觀、人文風貌以及自然生態的地質公園，還與日本栗原市栗駒山麓地質公園締結為姊妹園區。

近年來，九份二山梅花、櫻花美景，吸引賞花人潮，南港社區居民「錦上添花」，聯袂再種下300株櫻花樹苗，希望未來吸引更多賞櫻遊客，除了台灣原生種山櫻花，同時種植1棵栗駒山麓地質公園常見的吉野櫻，象徵姊妹園區情誼。

信義鄉草坪頭玉山茶園區，也是「前人種樹，後人乘涼」的成功案例，30年前，當時擔任信義鄉農會總幹事的黃志輝，鼓勵農民在茶園種植櫻花、李花美化環境，如今蔚為成林，翠綠的茶園間，點綴繽紛的色彩，與藍天白雲相映成為賞櫻勝地，還可以品嘗玉山下的茶香，讓人流連忘返；花季期間，遊人如織，東埔溫泉區旅宿都是大爆滿。

埔里鎮牛耳藝術渡假村創辦人黃炳松，孤明先發，數十年前就在園區遍植油桐，每年油桐花開時，舉辦桐花茶會、音樂會，文人雅士齊聚吟唱謳歌，欣賞四月雪，成為客家桐花季的濫觴。

種樹成林需要時間，因此，竹山鎮長陳東睦未雨綢繆，因為鎮公所透過客家委員會客庄創生環境營造計畫，要將目前閒置的安養堂建築物，打造成客家館及青年創生基地，因此預先在周邊種植象徵客家精神的油桐樹苗。