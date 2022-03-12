台中一中學生在音樂課中因報告介紹「牽亡魂」，遭音樂老師嚴厲斥責，雖然學校開記者會表示，將安撫學生了解其身心狀態，卻有學生指出，他們感受沒有安撫，只有言語嘲諷；至於學校要瞭解事情原委及脈絡，他們沒有接獲通知被約談，校方表示，會通知學生們開會，聽取意見，進行師生溝通。

紀同學說，學校應該內部積極處理，要公開、透明方式處理不適任老師的部分，那案發當事人全組人員則希望到此為止，但學校仍在12日開記者會，希望早日平靜下來，還給同學受教育空間。

他們只是疾呼學生的權利應該受到校方重視，現在是捍衛學生的權利，不希望老師採權威的方式教學，觀念應該與時俱進，不應限制報告內容等，因為報告的內容並無不妥。

紀同學說，導師根本沒有安撫，嘲諷的說「這樣你開心了嗎？很有成就感嗎？」還希望拍攝的影片下架，並說他們的行為涉及法律問題，後續影響班上的名譽，大家希望汰換不適任老師，另呼籲外界給予他們法律的協助。

校方指出，班導師確實希望他將影片下架，主要是因為他們都是高一生，大部分都是未成年人，拍攝後要影片上傳網路是需要徵求班上同學的同意，老師基於保護未成年人，仍尊重學生最後的決定，同學將影片上傳網路。

台中一中表示，下周一將由教務處開會，除聽取學生意見並了解上課狀況，絕對依照程序，秉公妥善處理音樂課事件，對於教師的行為，本校將召開校事會議進行調查、討論。