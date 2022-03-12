恐怖蝴蝶效應！日前發生1起摩托車剎車不及追撞前車的事故，路口監視器曝光，原來前方轎車是看到有隻黑狗衝出到馬路上，才急忙剎車，而另一段監視器畫面更可看出黑狗原先在路邊隨地撒尿，被路邊攤商驅趕後才慌張衝到馬路上；從攤商驅趕一直到騎士倒栽蔥事故，整個串聯起讓網友直呼「完美詮釋了蝴蝶效應」。

影片中1隻黑色狗突然衝出到馬路上，而迎面而來的白色轎車發現狗後緊急剎車，卻導致後方的白色摩托車因反應不及、緊急撞上，機車的車尾部分當場翹起，直接翻了180度墜地「插在路面上」，騎士也掉出車外。

第10秒處，從攤商驅趕一直到騎士倒栽蔥事故，整個串聯起讓網友直呼「完美詮釋了蝴蝶效應」。（翻攝自爆料公社）

而另一個監視器畫面中，可以見到該黑狗在路邊的攤販準備撒尿，隨即遭攤商見狀驅趕走，黑狗因此慌亂跑到馬路上，在穿越到對面時被白色轎車目擊緊急剎車，後續才導致摩托車追撞，一連串的因果現象讓網友紛紛大喊「完美詮釋了蝴蝶效應」，也開始分析到底是誰的肇事責任。

而另一個監視器畫面中，可以見到該黑狗在路邊的攤販準備撒尿，隨即遭攤商見狀驅趕走，黑狗因此慌亂跑到馬路上，在穿越到對面時被白色轎車目擊緊急剎車。（翻攝自爆料公社）

有些人認定騎士沒保持安全距離是主因「明明是機車騎士的錯，頂多就是狗飼主有部份連帶責任」，也有人發現黑狗身上有項圈，怒罵「以後飼主再不鍊好，那就直接把狗當流浪狗抓走！」「一堆人怪店家趕狗，是他趕去路中間的？店家只是把狗往後趕，應該要去責怪狗主人沒綁繩吧？」