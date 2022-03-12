針對303大停電，立委蔣萬安11日在立院質詢行政院長蘇貞昌「願不願意承諾未來不會發生大停電？」蘇拒絕承諾，還反嗆蔣萬安「從你祖父說要反攻大陸，到現在還沒反攻大陸」。民進黨台北市議員王世堅直言，蔣萬安表面上是硬起來了，但他硬錯地方，也硬錯方向。

王世堅11日接受《三立新聞》訪問時表示，表面上蔣萬安硬起來了，「但是我覺得他硬錯地方了」，該硬的不硬，硬的沒有道理、硬的方向錯了，硬是要行政院長承諾未來不跳電，但事實上行政院和經濟部已經責令台電檢討、找出原因。

王世堅認為，停電和跳電已成藍綠共業，怎麼可以單獨挑這個話題求得表面上的保證，基本上他硬的方向就錯了，硬的也沒道理。王世堅直言，蔣萬安心裡面還是小男生、軟男，他盡可能不犯錯、不得罪，所以他也不做決定，當社會希望他從事政治，尤其要參選首都市長時，要有自己的見解和決斷力，所以他今天才應景式的硬起來。但硬要有硬的道理、方向，該硬才硬，該硬就硬。

王世堅指出，先前自己曾批評蔣萬安是軟男，而他只聽了自己講的話的第一段，就去硬了，「蔣萬安，你硬錯方向，硬的沒道理，該硬才硬，該硬就硬」。

王世堅坦言，蔣萬安的硬可以凝聚一些藍營的支持者，但中間選民和偏綠的民眾會覺得他是為硬而硬，反而會招致反感。台上講30分鐘，要有30小時以上的準備，「針對你硬的方向、題目、道理要有論述以外，針對官方的反駁、說明，要能應對，不是開場硬一下，人家回應一下就又軟下去，看的出來他準備不足，準備不足就先要不硬」。