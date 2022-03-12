副總統賴清德副總統今出席「李應元牽手一生護台灣新書發表會」，賴清德致詞時表示，「勇敢就是應元兄的名」。

副總統致詞時表示，很不捨李應元前大使的離開，特別是接到活動邀請後，腦海中不時浮現過去李前大使的身影。但今天來到現場，看到這麼多李前大使的好朋友出席這場新書發表會，代表李前大使一生中，對這塊土地的奉獻與付出、對理想的堅持與熱情，已得到不分黨派、不分性別、不分年紀的肯定和認同。

賴清德說，李前大使過去不論在體制外爭取民主、自由、人權的行動，或在體制內為台灣人民所付出的智慧及創意，都是以無法超越的熱情和笑容，以及一生最大的氣力來投入，可以說是為台灣拚命、為人民打拚，「勇敢就是應元兄的名」。

他提到，李前大使在立法院擔任厚生會會長時，曾指定他擔任厚生會秘書長，並交代他，民主力量要繼續傳承。李前大使過去利用很多時間在海外遊說國際社會，支持台灣參加世界衛生組織，也希望他可以承擔起此工作，共同為台灣外交打拚。

賴清德也提到，當年他看到李前大使為了「牽手護台灣」這項活動，不分日夜奔波辛勞，內心十分感動。而這項活動後來對台灣民主的影響也至關重大，深具意義。這麼多年來，李前大使不僅給予他許多專業政策方面的建議，也給了他很大的溫暖與力量。

副總統感謝李前大使遺孀黃月桂女士，在李前大使追求民主的路途上，一直都陪伴著他。並表示，感念李前大使為台灣留下種種奉獻，而最具體、積極、正面的方式就是傳承他的精神，團結我們的力量，共同守護這塊土地，讓子孫可以代代在這裡生活。