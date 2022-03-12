臺灣廟宇中常見的註生娘娘為掌管生育的神明，是許多求子、懷孕或不孕婦女的精神寄託，不過除了註生娘娘外，還有鮮少人知的「註死娘娘」，是早期民眾經歷親人生離死別的過程中，相當重要的精神寄託。

圖為註生娘娘（右）與註死娘娘（左）舊照。（圖／翻攝自臉書粉專臺灣國定古蹟編纂研究小組）

臉書粉專《臺灣國定古蹟編纂研究小組》9日分享一張照片，並說明此為日治時期臺灣廟宇奉祀的註生娘娘與註死娘娘舊照。從黑白照片可見兩尊面容慈祥的娘娘，髮型、衣著皆略有不同，右邊手握毛筆和一本名冊的是註生娘娘，而左邊雙手放在膝蓋上的則是註死娘娘。

照片曝光後，不少網友驚呼，「第一次知道註死娘娘」、「從來都沒有聽過註死娘娘！」、「註死，不是閻大王在管的嗎？」、「那註死娘娘是能拜還是不能拜，去拜的話如果稟報身份，那不就穩死了嗎？」

根據《三立新聞網》報導，臺灣國定古蹟編纂研究小組指出，這張照片出自於日治時期一本名為「臺灣寫真集」的相簿中，攝影師和廟宇位置都已不可考，且書中也沒有說明註死娘娘存在的原因。

不過有一說法是，由於早期醫療不發達，若親人生重病，但不希望他受病痛折磨太久、能早日解脫，便會去拜註死娘娘，讓他能一路好走，所以註死娘娘的存在並非詛咒別人，而是早期民眾經歷親人生離死別的過程中，相當重要的精神寄託。

臺灣國定古蹟編纂研究小組提到，目前臺灣並沒有廟宇供奉註死娘娘，也沒有相關文獻紀錄註死娘娘存在的原因為何，但這也是認識臺灣傳統文化中相當有趣的過程。

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