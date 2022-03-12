WTT桌球大滿貫賽於新加坡開打，我國好手林昀儒、莊智淵、鄭怡靜都有參賽，昨天林昀儒在男單首輪輕鬆過關，以3：0解決芬蘭選手，今天大前輩莊智淵、鄭怡靜接連登場，也都繳出好成績，莊智淵苦戰5局擊退德國削球好手，鄭怡靜力克日本加藤美優，兩人都雙雙挺進32強！

「台灣一姐」鄭怡靜目前世界排名第12，碰上世界排名第46的日本加藤美優，生涯交手戰績位居下風，僅1勝3敗，果然在這場比賽遇到苦戰，雙方交戰70分鐘才分出勝負，鄭怡靜以11：5、9：11、11：4、9：11、17：15驚險擊敗對手，在拿下關鍵第5局後鄭怡靜振臂歡呼，此局雙方拚戰相當激烈。

莊智淵遇上德國好手菲盧斯(Ruwen Filus)，莊智淵目前世界排名第24，對方則是排第29，實力接近，莊智淵率先取得局數2：0領先，眼看要輕鬆獲勝，沒想到以11：13、4：11連丟2局遭對方追平，進入決勝第5局，這回莊智淵11：8拿下，最後以11：7、11：4、11：13、4：11、11：8獲勝闖32強。

接下來林昀儒將對上克羅埃西亞好手加奇納(Andrej Gacina)，莊智淵將對上22歲南韓好手、世界排名第45名的安宰賢，鄭怡靜則將與巴西布魯娜(Bruna Takahashi)碰頭。此外在東京奧運拿下銅牌的林昀儒/鄭怡靜則會繼續搭檔混雙項目，祝福他們都能繳出好成績！