有「半導體搖籃」之稱的交通大學，與陽明大學合併後的首場實體校園徵才博覽會，今(12日)於新竹光復校區盛大舉辦，這也是今年桃竹苗地區首場最大的徵才活動，吸引250餘間企業機構加入，現場逾300個攤位，吸引眾多知名企業進駐徵才，包括台達電子、聯電、中華精測、上銀科技等釋出逾1.9萬多個工作職缺。

徵才活動由陽明交大副校長陳永富與學務長張玉佩、勞動部勞動力發展署分署長賴家仁、新竹市政府勞工處副處長洪俊耀共同主持開幕，並邀科技大廠聯發科、聯電、聯詠、美光等為開幕進行剪綵。

陳永富致詞時表示，陽明交大是去年2月合校，合校的意義非常重大，因為合校後有19個學院、30個科系，集結第1、2、3類組培育跨領域人才，代表無論企業要什麼樣的人才，陽明交大都有，任何企業都能在這次徵才找到想要的人才，任何的同學也能找到適合的公司。

即將邁入求職旺季，1111人力銀行公布調查指出，「固定調薪制度」85.7％是上班族最在意的要緊事，其次是「疫情下不裁員、不減薪」80.4％、「升遷管道暢通」為71.9％、「薪資優於同業」70.3％；而最受歡迎的員工福利，依序是「供餐」、「員工健檢」、「彈性上下班」、「生日禮金」以及「優於法規的防疫照顧假」。