想要展現春季清新眼神，就從眼影開始，TOM FORD、植村秀、LUNASOL、心機彩妝推出眼影新品，一抹打造深邃眼眸，就算戴著口罩也擋不住雙眼電力。

▍1.TOM FORD高級訂製四格眼盤

TOM FORD推出全新眼影質地「水緞絲光」，展現出業界獨創質地，極度細緻絲滑，彷彿流動布料綿密，一抹服貼於肌膚紋理，抹出的顏色和眼盤上一致，絕不出錯的絕妙配色，彩妝新手都能輕鬆創造大師級的完美暈染感。首推3款全新色調，從人氣經典的玫瑰、可可色調到時髦橘金配色，款款百搭不出錯。

TOM FORD高級訂製四格眼盤#35 ROSE TOPAZ。（圖／品牌提供）

TOM FORD高級訂製四格眼盤#36 TIGER EYE。（圖／品牌提供）

TOM FORD高級訂製四格眼盤#37 SMOKY QUARTZ。（圖／品牌提供）

今年母親節檔期TOM FORD推出高級訂製奢華眼唇禮盒，含高級訂製四格眼盤#COQUETTE 夏日玫瑰、設計師迷你引誘唇膏#80 IMPASSIONED、雙巨星眼線筆、巨星聚焦睫毛膏，眼影盤色系為夏日玫瑰揉合著溫暖可可、乾燥玫瑰與細緻大地色的絕佳百搭組合,絕對是打造少女眼眸的必收款。

TOM FORD高級訂製奢華眼唇禮盒。（邱映慈攝）

▍2.植村秀時尚大師9色眼影盤冷淡沙漠

植村秀全新時尚大師9色眼影盤「冷淡沙漠」以獨特的質感沙色調，帶來各種細膩與細微色階變化的高級感色彩。刷在眼皮上時，融入肌膚，為雙眼帶來自然的深邃立體感並呈現獨特光澤。透過象牙白、經典大地色、炫亮金棕色等等，如陶土般柔霧感的眼影勾勒眼睛輪廓，打造純慾勾人的時髦眼色。

MODEL示範植村秀時尚大師9色眼影盤冷淡沙漠。（圖／品牌提供）

植村秀時尚大師9色眼影盤冷淡沙漠。（圖／品牌提供）

▍3.LUNASOL春季限定眼影

LUNASOL今年春妝以「情感色彩」為關鍵，比起大家熟悉的大地色更多了溫柔、愛戀、可愛的感性氣氛，其中眼盤的亮片更是受到大家喜歡，閃耀細緻耀眼的光澤，讓春天眼妝更有重點。整體的春妝風格依舊保持氣質，但滿滿的女人風，彩妝控不能錯過。

彩妝師Mia LouLou示範LUNASOL 2022春妝。（圖／彩妝師Mia LouLou [email protected]）

▍4.心機彩妝熱戀巧克力拼色眼影

心機彩妝在今年春天推出客製化眼影盤，共有4大人氣色系、17款特調色選，自己挑選最喜歡的顏色搭配，組合出最有個人風格的巧克力四色眼影盤。若想要打造深邃雙眸，一定要入手巧克力色系；點綴明亮色彩則是首推漸層輕透色系；還有打底專用的輕薄持久顯色系和閃耀的閃閃糖霜色系，今年的春天眼妝藉由不同的眼影組合，更能展現不同的個性魅力。

心機彩妝熱戀巧克力拼色眼影。（圖／品牌提供）

MODEL示範心機彩妝熱戀巧克力拼色眼影。（圖／品牌提供）