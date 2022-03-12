As #Ukrainians brace themselves & fight to defend #Ukraine Pavlo Servetnyk headed for his kitchen. Every morning he delivers freshly made 'victory' bread to people of Kherson. It is now a lifeline for them as bread has a cultural significance for them. https://t.co/H9XbWYIVos — Lucy Keaveney (@Luighseach) March 12, 2022

美國「有線電視新聞網」（CNN）12日報導，一名烏克蘭廚師未受過充分訓練、無法在戰場上發揮作用，但他每天工作20個小時，為食物不足的居民提供大量麵包，強調抗敵關鍵就是所有人做好自己的工作，「軍隊打好仗、麵包師烤好麵包」。

根據報導，在烏克蘭軍於前線奮勇作戰、民兵持續蒐集玻璃瓶以製作土製汽油彈時，28歲的披薩店老闆兼主廚薩維尼科（Pavlo Servetnyk）幾乎放棄睡眠，每天工作20個小時以烘烤數千條麵包，並將其送往基礎生活必需品不足、生存條件愈來愈惡劣的烏克蘭城鎮中。

薩維尼科表示，他一開始也想帶著父母逃跑，但兩人放棄地說：「俄國人會告訴我們這裡是俄羅斯，而我們會繼續生活下去。」讓他決定留下來抵抗。薩維尼科曾考慮過與其他人一起拿起武器，卻被住家附近的砲火聲嚇壞了，坦承自己恐怕無法在戰場上發揮作用。

因此他決定烤麵包。薩維尼科表示，許多麵包師已經逃跑，也有人躲起來不敢出門，因此他在自己的披薩店內每天工作20個小時，為居民提供純粹以麵粉、酵母、水和鹽製成的「勝利麵包」，且大部分免費送給附近的孤兒院或老人。

薩維尼科強調，在烏克蘭等東歐地區，麵包不僅僅是食物，更由於製作方式的不同，具備獨特的文化意義，稱「即使俄羅斯人佔領了烏克蘭的土地，他們也無法征服烏克蘭人。」強調抗敵關鍵就是所有人做好自己的工作，「軍隊打好仗、麵包師烤好麵包」。