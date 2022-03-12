花壇日照中心秀和苑，以老舊的老人文康中心禮堂改造而成，室內空間規畫新奇活潑又溫馨，學習區手作體驗課程豐富多元，運動遊樂園裡健身器材更是一應俱全，統統為銀髮族專屬、量身打造。（謝瓊雲攝）

花壇日照中心秀和苑，以老舊的老人文康中心禮堂改造而成，室內空間規畫新奇活潑又溫馨，學習區手作體驗課程豐富多元，運動遊樂園裡健身器材更是一應俱全，統統為銀髮族專屬、量身打造。（謝瓊雲攝）

花壇日照中心秀和苑，以老舊的老人文康中心禮堂改造而成，室內空間規畫新奇活潑又溫馨，學習區手作體驗課程豐富多元，運動遊樂園裡健身器材更是一應俱全，統統為銀髮族專屬、量身打造。（謝瓊雲攝）

花壇鄉日照中心秀和苑12日上午風光開幕，坐擁戶外1300坪綠地，室內還有運動遊樂園、懷舊柑仔店，來上課學習的長輩從80歲到高齡103歲，家屬戲稱爺奶來上課，像是天天來當網紅、網美，每天都開心有活力。

日照中心前身為已逾20年屋齡的老人文康中心，禮堂空間約138坪挑高2層樓，花壇鄉公所配合長照2.0政策辦理標租，由秀傳醫療體系秀和基金會取得經營管理；體系總裁黃明和、彰化縣副縣長林田富和花壇鄉長顧勝敏都出席揭牌。

黃明和表示，根據他自身行醫半世紀的經驗發現，長者們若想要活得健康、又有活力，一定要從日常與在地生活中落實，因此他近年致力打造符合長者需求的日照生活空間與環境。加上老年人普遍都肌力不足，因此特別引進在地的明根運動器材公司，所生產的全套銀髮族專用運動設備。

除了全身垂直步態訓練平台、手部律動儀，與手腰腿部的等速運動儀，還有可供多人使用「多功能垂直律動機」，專為花壇鄉長者量身打造，獨一無二僅此一台，長輩一邊下棋、玩桌遊，同時雙腳在桌子底下作運動，新奇又有趣。

有帕金森氏症阿公每天律動15分鐘，手抖症狀明顯改善，還能穩穩握著毛筆寫字，另一位阿嬤天天律動練習，明顯改善駝背，已能把背挺直。

秀傳社區健康發展中心院長陳進堂說，改造禮堂的過程中，設計師還以紙箱將設計圖放樣，請來3位85歲以上的阿嬤體驗動線；嶄新完工的日照中心就像是活力滿滿的小學堂，有上課學習區、餐飲烹飪區、桌遊區及休憩區，戶外綠地可作為開心農場、公園，另外公所也正規畫最適合長輩運動的槌球場，讓長輩每天自由選擇想要參與的課程活動。

去年就開始試營運的花壇秀和苑，目前已有18位長者學員參加，凡經衛生局評估符合失智失能等級，即可報名，最多可收30人。洽詢聯絡電話為04-7882779楊舒涵主任。