台劇《初擁》劇組昨（11）日傳出憾事，工作人員到苗栗縣南庄鄉「神仙谷」拍攝，其中2位失足跌落溪谷身亡，消息曝光讓該劇主演們紛紛出面發聲，甚至「罷工」；該劇主演男星之一張睿家，今（12）日在IG限動哀悼，並表示難以接受，痛喊「昨天還一起在為新戲奮鬥」，透露出道多年沒這麼沉痛過。

《初擁》劇組11日深夜發出聲明，證實38歲黃姓攝影師和34歲王姓收音師不慎墜谷身亡，也表示會盡全力陪同家屬處理後續事宜；此消息曝光後震驚整個演藝圈，該劇主要演員炎亞綸和姚愛甯更發文要求劇組給個合理交代，否則將連同該劇所有演員停止合作。

張睿家發文哀悼2位墜谷喪命的工作人員，並透露出道拍戲以來沒這麼沉痛過。(圖/ 摘自張睿家IG)

而演技派帥氣男星張睿家今日也強忍悲慟在IG發文，說自己從事發至今仍難以接受和相信，「明明昨天我們還一起在為新戲奮鬥著，我不斷的重複看著昨天你替我拍的最後一顆鏡頭，你在攝影機後的背影…」。

張睿家也表示出道拍戲多年，沒有如此沉痛過，也不禁有感而發說出拍台劇體悟，「拍戲的大環境常存在著危險，其實各行各業都不容易，期盼大家都能好好保護自己，不讓憾事再發生」；最後更向2位不幸離開的夥伴獻上敬意，感謝他們曾為台灣戲劇的付出。