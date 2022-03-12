嘉義市八掌溪畔黃花風鈴木盛開。（張亦惠攝）

又到了春天百花盛開的時候，除各地山區美景外，嘉義市區也有多處賞花熱點，包括八掌溪防汛道路旁的黃花風鈴木、嘉義特教學校洋紅風鈴木等，為維護用路人安全，嘉義市政府日前在八掌溪防汛道路單側畫設紅線，請賞花民眾注意，切勿違停。

嘉義市交通處交通科長賴義龍表示，有民眾反映軍輝橋旁八掌溪防汛道路左右兩側常停滿車子，僅剩1輛車的寬度可行駛、難以會車。

賴義龍說，這段防汛道路原本隸屬第五河川局管轄，過去曾被民眾質疑市府不作為，經協商後，五河局將此段防汛道路撥交市府管理，目前靠堤岸側已畫上紅線，請民眾多加注意，勿停在紅線上以免被拖吊。

嘉義市政府觀光新聞處處長張婉芬表示，賞花不用跑遠，在市區就可以看到繁花似錦，目前軍輝橋旁八掌溪堤防的黃花風鈴木開花5成，已吸引許多民眾，預計下周更美，另，嘉義特教學校、忠孝路分隔島、文化公園種植的風鈴木也陸續開出紫紅花朵。

張婉芬說，目前風鈴木在嘉義特教學校、忠孝路分隔島、文化公園（靠興中街側）都有種植，洋紅風鈴木則在文化公園靠文化路側，不同風鈴木的開花期也不同，通常是紫紅花朵的風鈴木先開，接下來是黃花風鈴木，最後開花的則是粉紅色花朵的洋紅風鈴木，民眾可來嘉義市「追花」。