台灣新冠肺炎疫情趨緩，前兩年因疫情嚴峻，嘉義縣、市納骨塔不開放民眾入塔參拜，今年皆重新開放，嘉義縣3月14日起至4月5日縣內公私立納骨塔；嘉義市公私立納骨塔則自12日起開放至4月5日。縣市政府呼籲民眾分流掃墓、遵守防疫規定。

清明連假前兩周已有不少民眾返鄉掃墓，有10多位民眾包下客運返回嘉義縣朴子市家鄉掃墓，堪稱最大掃墓陣容，嘉義縣市今年開放民眾入塔祭拜，嘉義市殯葬管理所所長盧春霖表示，嘉義市殯葬管理所3月12日起至4月5日於納骨堂前設置「戶外祭拜區」供民眾追思祭祖，納骨堂一律禁止放置祭品（含鮮花）及持香進入。

盧春霖說，納骨塔內屬於半密閉空間，如塔內人數達100人或過於擁擠時，嘉義市殯葬管理所將進行流量管制措施，以免引發群聚感染，歡迎祭祖民眾郵寄「天堂家書」至嘉義市殯葬管理所「天堂家書處理小組」代為焚化給在天堂的親人，取代到塔祭祖。

為維護空氣品質，嘉義市納骨堂12日起至4月5日金爐封爐，殯管所與環保局合作，全面推動「紙錢集中焚燒」服務，期間將調派1至2輛紙錢回收車回收紙錢。

嘉義縣民政處則表示，依照中央防疫規定並未管制入塔人數，請民眾要保持安全距離，遵守防疫規定。縣長翁章梁表示，近兩年受新冠肺炎疫情影響不開放民眾入塔祭拜，今年開放納骨塔祭拜追思，呼籲大家清明期間提前掃墓分流祭祖。

民政處長楊健人表示，民眾入塔要戴口罩、實聯制、酒精消毒、塔內禁止飲食及維持安全社交距離，也可考量在家中廳堂祭拜或多加利用鄉鎮市公所線上祭祖功能來表達追思心意。