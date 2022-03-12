北京富力城Ｄ區今天下午被列入「臨時管控區」，人員只進不出，居民聞訊後紛紛收拾細軟「逃離」避難。（讀者提供）

北京富力城Ｄ區今天下午被列入「臨時管控區」，人員只進不出，社區外的馬路上擠滿民眾，焦急的打電話聯繫家人。（讀者提供）

北京富力城Ｄ區今天下午被列入「臨時管控區」，人員只進不出。社區內的空地上搭建起藍色帳篷，檢疫人員將陸續進駐為居民展開核酸檢測。（讀者提供）

位於北京市廣渠門外大街的富力城D區因出現1例陽性病患，今天（12日）下午起展開全區臨時管控，只進不出。「臨時管控區」只進不出，於第1、4天進行全員核酸檢測，如全員核酸檢測結果陰性且滿4天密接仍未檢出陽性或發病，解除臨時管控。據了解，有不少台灣人住在富力城。本報記者獨家專訪到一名富力城D區的住戶Justin，在小區完全封閉前一刻「逃出」圍城，直呼「有驚無險」。

近日大陸全國多地出現散發新冠病例，北京市相繼出現由京外輸入引發的感染者，且呈現多條獨立鏈條，疫情防控進入關鍵時期，朝陽區針對不同的風險等級，畫設出「封控區」、「管控區」、「防範區」、「強化防範區」和「臨時管控區」。

Justin在富力城D區的一戶人家裡擔任管家，今天中午出門辦事，1點半回家時，「發現有救護車開進社區內，社區外的街道上也停滿警車，感覺非常不對勁。」這時小區微信群裡貼出的公告印證了他的猜測：「富力城D區出現一名核酸檢測陽性病例，小區採臨時管控，東、南、西、北共6個出入口全部封閉，禁止進出，僅留社區北門做緊急使用。」

Justin表示，他把情況緊急通知給還住在北京集中隔離酒店的老闆，老闆請他馬上把下週一公司辦活動時要用到的手冊、書面資料、小禮物等物品，全部先打包搬到公司存放；Justin隨後也立刻電請同事支援，開車到北門外待命，等他把所有物品搬到門口，就立即上車運走，「一切都非常順利，可說有驚無險！」

Justin表示，下午近2點半時，社區裡的空地上已搭起藍色帳篷，預計稍晚就會有防疫人員進駐，為住戶進行核酸檢測。下午3點多時，警察在個出入口安裝人臉辨識系統。

富力城D區約有56至57棟大廈，低一點的有20層樓、高一點有30層樓，以每層樓至少3戶人家來算，富力城D區至少有三至四千戶居民，以每戶3口人計算，住戶少說也有一萬人。

據「@北京頭條」消息，北京朝陽區現有6處封控區：

★北京市6處封控區

1.豆各莊地區萬科青青家園101號樓1、4單元、102號樓1—2單元、106號樓4單元、113號樓2單元、114號樓3單元、126號樓4單元、128號樓2單元、213號樓3單元、218號樓4單元、125號樓、220號樓

2.小紅門地區鴻博家園一區9號樓

3.麥子店街道遠洋新幹線B座

4.十八里店地區呂家營鑫寶公寓南樓

5.東壩地區華瀚福園C區409樓

6.東湖街道望京西園一區112號樓

實行「區域封閉、足不出戶、服務上門」。採取停業、居民居家隔離、人員及公共區域環境檢測等措施。封控區加強症狀監測，一旦出現發熱、咳嗽、乾咳等新冠肺炎症狀，應立即上門採樣。

居住或曾到訪上述點位人員（除外密接、次密及同時空人員）作為高風險人群，將立即賦碼彈窗提示。採取14天居家隔離＋7天健康監測，於居家隔離第1天、第4天、第7天、第10天、滿14天進行全員核酸檢測。如檢測結果均為陰性，經評估後可解除封控區管理，根據疫情進展及時調整封控方案。

★北京市7處管控區

1.豆各莊地區萬科青青家園除封控樓以外的其他區

2.東風地區新七彩商業中心（蜜糖國兒童教育成長中心所在樓宇）

3.小紅門地區鴻博家園一區9號樓外的其他區

4.麥子店街道遠洋新幹線C座E座F座

5.十八里店地區呂家營鑫寶公寓北樓、底商及物業辦公室

6.東壩地區華瀚福園C區除409樓以外區域

7.東湖街道望京西園一區112號樓所在小院其它區域(包括底商)

實行「人不出區、嚴禁聚集」。採取停業、居民居家隔離、人員及公共區域環境檢測等措施。管控區加強症狀監測，一旦出現發熱、咳嗽、乾咳等新冠肺炎症狀，應立即上門採樣。

居住或曾到訪上述點位的人員（除外密接、次密及同時空人員）作為高風險人群，立即賦碼彈窗提示。採取14天居家隔離＋7天健康監測，於居家隔離第1天、第4天、第7天、第10天、滿14天進行全員核酸檢測。如檢測結果均為陰性，經評估後可解除管控區管理，根據疫情進展及時調整封控方案。

★北京市1處防範區

1.麥子店街道遠洋新幹線A座D座

實行「強化社會面管控，嚴格限制人員聚集」。保留兩個出入口，嚴格落實測溫、查驗健康寶與3日內核酸、掃碼登記等措施後方可進入，外來人員和車輛不允許進入，快遞實行無接觸式取送貨。關閉棋牌室等娛樂場所。餐廳、賓館、超市等公共場所實行預約，嚴格限流至50％。下調辦公樓宇到崗率至50％，積極採取遠程和居家辦公。不得舉辦線下培訓會議等聚集性活動，嚴防人員聚集，養老機構封閉式管理。

2022年3月4日20時46分至2022年3月7日19時01分居住或曾到訪防範區的人員（除外密接、次密、同時空人員和高風險人群）作為健康監測人群。當日、第4天採集樣本開展核酸檢測，首次結果陰性前暫時居家隔離，健康監測14天，期間減少不必要外出，單位與住所「兩點一線」，不聚集、不聚餐，發生任何呼吸道症狀均需主動向社區報備並說明情況。

★北京市1處強化防範區

1.呂營西環路以東、龍爪樹路以南、東側無名路以西、鑫寶公寓南樓南側路以北圍合區域

實行「強化社會面管控，嚴格限制人員聚集」。保留兩個出入口，嚴格落實測溫、查驗健康寶與3日內核酸、掃碼登記等措施後方可進入，外來人員和車輛不允許進入，快遞實行無接觸式取送貨。關閉棋牌室等娛樂場所。餐廳、賓館、超市等公共場所實行預約，嚴格限流至50％。下調辦公樓宇到崗率至50％，積極採取遠程和居家辦公。不得舉辦線下培訓會議等聚集性活動，嚴防人員聚集，養老機構封閉式管理。

3月7日14時47分至2022年3月9日17時30分居住或曾到訪強化防範區的人員（除外密接、次密、同時空人員和高風險人群）作為健康監測人群。當日、第4天和第7天採集樣本開展核酸檢測，首次結果陰性前暫時居家隔離，需繼續開展自我健康監測至滿14天，期間發生任何呼吸道症狀均需主動向社區報備並說明情況。

★北京市6處臨時管控區

1.潘家園街道松榆西里75-1單元

2.亞運村街道北辰時代大廈

3.勁松街道富頓中心A座

4.將台地區Wish梧桐餐廳

5.雙井街道富力城D區

6.建外街道建外SOHO8號樓

臨時管控區只進不出，於第1、4天進行全員核酸檢測，如全員核酸檢測結果陰性且滿4天密接仍未檢出陽性或發病，解除臨時管控。

管控措施將依據流調排查和核酸結果等最新情況進一步研判，採取相應防控措施。

集中隔離、居家隔離人員要嚴格遵守防控規定，足不出戶。需進行核酸檢測的人員要在規定時間內完成檢測，檢測時做好戴口罩、不聚集、保持安全距離等個人防護。核酸檢測結果未出之前，自覺做到不聚集、不離京。

請市民朋友繼續堅持常態化疫情防控措施，關注大陸國內各地疫情情況，非必要不出京，盡量減少郵購境外和有病例報告地區的商品，減少不必要聚餐、聚會，尤其不要帶兒童、老人及體弱者到人群聚集的場所，進入公共場所時要堅持全員健康寶掃碼登記，配合做好戴口罩、驗碼測溫、一米線等防控措施。如出現發熱、咳嗽等症狀，要按規定就醫，不自行購藥、服藥，履行好個人防控責任。