行政院中部聯合服務中心執行長蔡培慧，12日出席南投同鄉會代表大會。（張志銘提供／廖志晃南投傳真）

立委許淑華，12日出席南投同鄉會代表大會。（南投縣政府提供／廖志晃南投傳真）

南投同鄉會12日舉行會員代表大會，表態參選下屆南投縣長的集集鎮長陳紀衡、立委許淑華及行政院中部聯合服務中心執行長蔡培慧，先後亮相爭取支持，不過，3人王不見王，到場時間都剛好錯開。

台灣區南投縣同鄉會聯合總會，第7屆第2次會員代表大會，12日在集集鎮舉行，總會長陳文質邀集300多位同鄉會成員齊聚一堂；縣府民政處長吳燕玲、前議員張志銘等人也列席。

縣長林明溱表示，同鄉會回到故鄉辦活動，促進在地消費，讓南投發展愈來愈好，非常有意義；因為人親土親，同鄉會一直提供各種資源，921大地震後，同鄉會幫助災後重建，更讓人感激在心。

林明溱並細數他縣長任內的重大建設，包括開發埔里福興溫泉區、埔里微型產業園區、草屯手工藝智慧園區、南投市旺來園區，還有推動中的竹山竹藝產業園區等，他估計卸任後將為公庫進帳約40億元，下屆縣長不必再擔心沒有建設經費。

表態參選下屆南投縣長的3人中，許淑華在黨內民調勝出，將代表國民黨參選；她表示南投縣的資源比較缺乏，學校孩子的需求，除了縣府提供協助，也感謝同鄉會長年來的關心，並適時伸出援手，照顧南投人及關心南投子弟，回饋故鄉的情誼，令人感佩。

民進黨籍的蔡培慧、陳紀衡，日前經中央選對會邀集會商後，決定在3月19日前，擇日進行電話民調，依支持度高低決定由何人參選。

陳紀衡表示，感謝同鄉會對集集鎮的協助，他要參選縣長，最近將進行電話民調，希望大家支持；蔡培慧說她是魚池鄉人，和大家一樣是旅外求學、工作的南投子弟，返鄉參選縣長，希望翻轉南投。