高雄6名菊系立委今合體為高雄市議員擬參選人黃彥毓站台，民眾黨台北市議員擬參選人楊寶楨今晚於臉書發文表示，「忍不住還是要問，『大菊為重』表示陳菊院長很重要，有說錯嗎？」

楊寶楨表示，6位菊系立委今天在高雄街頭一字排開、拜票，為前鎮小港區的菊系市議員擬參選人造勢，民進黨菊系始終打著陳菊院長子弟兵的名號在江湖上闖蕩；但陳菊當時上任監察院長，就退出民進黨，依規定註銷黨籍。

楊寶楨認為，陳菊那時的訴求「超越黨派、公正中立」，自然就更不該介入民進黨派系運作，但政壇上卻仍有一群持續標榜「菊系」走跳的政治人物，這合理嗎？陳菊院長能假裝自己不知情嗎？這還叫做超然中立嗎？

楊寶楨說，很明顯的，陳菊離開民進黨後，持續在黨內有很重要的地位，監察院長竟然還可以有自己的派系，「這不叫做大菊為重（要），什麼是大菊為重（要）？」

楊寶楨指出，菊系接班人存在的一天，就是持續證明陳菊在綠營中「重要的地位」，但陳菊院長應該出來遏止這樣的行為，如此充斥著派系利益與鬥爭，不僅讓超越黨派淪為口號，更持續讓監察院逾越分際。

「愛她就別持續消費她」，楊表示，真正在耗損陳菊院長的，就是你們這些打著她名義的派系份子。