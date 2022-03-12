陳其邁到「番茄切盤」老店吃冰、吃番茄。（袁庭堯攝）

陳其邁化身一日店長叫賣，呼籲民眾快來領旗津券消費。（袁庭堯攝）

陳其邁強調，旗津相當安全，旗津的防疫模式已成為許多流行病學家跟CDC防疫專家佩服的案例。（袁庭堯攝）

不少民眾趕來搭渡輪、領旗津券，一家多口一次可領數百元，相當划算。（袁庭堯攝）

旗津大街人潮逐漸恢復往日盛況。（袁庭堯攝）

陳其邁親自下場打排球。（袁庭堯攝）

「旗津券」拯救高雄旗津因疫情遭打擊的商機，首次發放週末就加碼發出1萬張，12日搭乘渡輪人數預估超過2萬5000人。旗津大街的氣氛火熱，沙灘上滿滿人潮。市長陳其邁親自遊旗津消費，化身一日店長叫賣，呼籲民眾快來領旗津券、用實際行動挺旗津。

陳其邁掛保證，旗津過年到現在都沒有確診個案，非常安全，旗津防疫模式已成為許多流行病學家跟CDC防疫專家佩服的案例。

陳其邁笑說，現在要去夏威夷坐飛機不方便，乾脆來旗津，有吃又有拿。陳其邁一抵達旗津，就先替電動自行車業者加油打氣，接著到大街上的「番茄切盤」老店吃冰、吃番茄，接著走往「旗魚黑輪」幫忙叫賣，吸引不少民眾圍觀搶購。

接著，陳其邁前往買雙沙灘拖鞋，走到沙灘上和一群打沙灘排球的年輕人來場友誼賽，夕陽西下前還特地學習衝浪、立板划槳的技巧，到處呼籲民眾，不要浪費手上的旗津券，盡情消費。

有旗津在地居民利用搭乘渡輪免費的優惠條件，來回鼓山、旗津渡輪站多次領取「旗津券」，扣除一趟單程付費船票，可獲得70元的利潤。陳其邁強調，旗津券原則是一人一天現領一次，民眾重複領取，市府後台系統都看得到。

觀光局表示，搭配旗津振興政策，自25日起到8月底暑假周周都有精彩活動，有音樂活動、各樣有趣的沙灘運動設施、甚至將舉辦全國沙灘排球賽、還有最吸睛的水上嘉年華、旗津美食啤酒節、旗津黑沙玩藝節等品牌活動也將接棒登場。旗津近日也江完成多項夜間光環境布設，在沙灘上打造有如「藍眼淚」般的夢幻場景。高人氣的台灣燈會作品也移置旗津續展，廣濟宮前的副燈「龍騰獻瑞」、豐收廣場前的「未來遊燈飾-光影振幅」、旗津貝殼館的「未來遊燈飾-光幻映像」、「引路使者」等，都成為民眾打卡亮點。

觀光局為鼓勵旅行社組30人以上團至旗津觀光旅遊，補助每團車資3000元，每名旅客還可再額外獲得100元旗津券。旗津旗津道酒店、旗津海民宿、風車公園民宿3業者也大方補助住宿旅客每房每晚200元旗津券，數量有限。

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