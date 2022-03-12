俄羅斯因入侵烏克蘭遭全球多國制裁，造成股匯市崩盤，盧布兌美元匯價已腰斬，鈔票有如廢紙，有網媒披露一名男子近日在賣場大撒幣，結果竟乏人問津，盧布慘況可見一斑。

莫斯科網媒《moslenta》昨天在推特分享一段影片，一名男子在Aviapark購物中心Uniqlo店面的樓上 胡亂撒錢，大把100盧布的紙鈔從天而降，但樓下民眾的反應相淡定，幾乎都視而不見，只有少數幾人撿起1、2張鈔票。推文還寫著：「顯然，他不再相信利率會上升。」

自俄烏戰爭爆發後，俄國經濟動盪，不僅股市休市，盧布也瘋狂貶值，俄羅斯央行祭出管制措施，9日下令，未來半年內，民眾不得將盧布兌換成美元等強勢貨幣，並規定法人及企業提領美元、日圓、英鎊及歐元的上限為等值5000美元的現鈔，但用途僅限於支付出國差旅費；若有特殊需求，應由存款銀行向央行提出專案申請。

國際金融協會（IIF）表示，在西方國家聯手對俄羅斯發起前所未有的制裁規模後，俄國極有可能出現外債違約，而且今年經濟恐將遭遇兩位數的萎縮。