星座運勢網站「星座巫師」分析，天蠍座、水瓶座、射手座太優秀，所以容易引起小人嫉妒，總是招來仇恨，讓人感到非常無奈。

▍1.天蠍座

天蠍座會招來仇恨，其實大多是源自於其他人對他們的嫉妒，因為他們不但聰明，又很幸運，做什麼事情都特別順手，彷彿熟知通往成功的捷徑，許多人要花很長時間才能達到的成就，他們不費吹灰之力就能達成，因此總是招來其他平庸之輩的眼紅。天蠍座其實不太會察覺到自己被討厭，對他們來說，只有親近的人才需要在乎，其他人怎麼想都不會影響他們的情緒。

▍2.水瓶座

水瓶座才華洋溢，又很擅長危機處理，在職場上往往能在關鍵時刻派上用場，秀出華麗的一手，讓眾人驚艷不已，不過如果是心胸狹窄的小人，就很容易開始嫉妒他們，自己追不上他們的腳步，就開始說些閒言閒語。不過水瓶座不會因為這些負面的事情而改變，他們本性善良，常常考慮他人的事情，而且擁有出色的領導力，更可貴的是他們能一直保持初心，讓那些討厭他們的人也沒有下手陷害的機會。

▍3.射手座

射手座崇尚自由自在的生活，每天彷彿都過得無憂無慮，他們天生就是眾人矚目的焦點，他們能力很強，只要他們立下目標，就一定能如願以償，不過他們個性不喜歡爭輸贏，總是盡量避免招惹他人，雖然如此還是容易被小人嫉妒，招來仇恨，不斷想找機會讓他們挫敗，卻因為他們能力強又有好人緣，而讓小人沒有作亂的機會。