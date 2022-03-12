台中市政府虎年首場大型徵才活動-「富市台中 福虎生豐」就業博覽會，12日在中興大學熱鬧登場，現場設置製造、科技、無煙囪、視訊徵才等四大專區，邀集65家廠商，提供6,600個職缺，吸引五千位求職者熱情參與；結果，初步媒合率逾七成，加上台積電、台灣美光，及友達光電等加碼投資台中，許多廠商面試攤位大排長龍，吸引青年學子參與求職熱潮，也讓求才企業找到優質人才！

台中市勞工局長張大春表示，台中市長盧秀燕重視及關心市民就業，市府團隊透過打造優質投資環境及多元就業方案，雙管齊下媒合就業。去年第四季商業登記家數與實收資本額等八項指標六都第一，今年截至2月15日投資台中總額，更高達1.03兆元，創造超過2.1萬個就業機會，12日共有65家企業參加，除國內知名大廠較去年多外，職缺數也較去年成長超過千個，顯見台中市的投資熱度帶動就業市場活絡，創造許多就業機會。

中興大學校長薛富盛指出，台中市地理位置優良、氣候宜人且人文薈萃，是台灣宜居的城市之一，該校身為中部地區大專院校，也肩負著讓學生接軌職場的社會責任，感謝勞工局與學校第19年合作，在疫情舒緩、業界求才若渴之際，辦理大型就業博覽會協助應屆畢業青年及求職者就業。

勞動力發展署中彰投分署長林淑媛說，協助有就業需求民眾，進入職場是中央與地方一致推動的目標，感謝台中市政府在疫情期間整合各局處需求，釋出六千個以上的安心即時上工職缺，並協助四百多家廠商參加「安穩僱用2.0計畫」，成效顯著，12日就業博覽會現場許多青年朋友們共襄盛舉，祝福求職者可以找到好工作，廠商可以找到好人才！