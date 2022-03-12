Bryton自由車隊11日公布全隊本季車手名單及賽程，其中兩位車手蕭世鑫、邱聖芯除了車隊安排的賽事，兩人也放眼爭取今年杭州亞運參賽資格，期待為國爭光。

蕭世鑫是仁川亞運場地全能賽金牌女將蕭美玉的弟弟，去年加入Bryton車隊，是車隊仰賴的一名好手，今年他將重點目標放在杭州亞運，「不過因為國訓中心認為賽認為因為新冠肺炎疫情，今年5月前不建議出過，所以在爭取資格以及名單公佈上，還要看有無進一步指示，以國家隊身份出賽，最快可能會是6月亞錦賽。」蕭世鑫感謝車隊體諒他挑戰亞運的心，賽程上讓他能先以國家隊為主。

Bryton車隊唯一的女車手邱聖芯，去年在新北全運會勇奪女子公路賽金牌，去年離開前東家後，一度面臨沒有車隊後援下出賽，所幸有被她暱稱「阿母」的前輩周佩霓支援她參賽，讓她有好成績被Bryton車隊看，順利加入。

邱聖芯笑說：「很榮幸加入Bryton車隊，我也跟學長蕭世鑫一樣，本季目標之一是杭州亞運，會先以國內賽如塔塔加、K1賽事等奮戰。」