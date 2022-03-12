俄羅斯宣布讓「中東的志願軍」加入對抗烏克蘭戰鬥。有報導指出，敘利亞政府軍一個臉書非公開群組已出現「海外特派團」招聘廣告，提供約3000美元優渥薪俸。但廣告內容沒有提到這是一次給付總額，還是月薪。

獨立新聞媒體「中東之眼」（Middle East Eye）報導，俄羅斯招聘敘利亞人上烏克蘭戰場的傳聞已經流傳數週，但是沒有看到可信證據。社群網站臉書上最近出現阿拉伯文新廣告稱，「提供有經驗敘利亞戰士的戰鬥職務」，工作地點在 「海外特派團」中，並表示有關職缺是「對烏克蘭部署」。

刊登在臉書非公開群組「第4裝甲師」（Fourth Armoured Division）的廣告指出，將視個別「特殊技能和經驗」，提供每人約3000美元薪俸，並稱戰鬥形式為「攻擊和固守」。但廣告內容沒有提到這是一次給付總額，還是月薪。第4裝甲師為敘軍最重要、最龐大部隊之一。

敘利亞頹唐經濟使得這個寒冬益發苦冷，加上政府大幅削減支出，約相當於750萬敘利亞鎊的3000美元豐厚薪俸非常誘人。報導指出，這是第一次真正有人想要招聘敘利亞軍人赴海外，吸引有興趣軍人留言要求聯絡方式。

廣告要有興趣的軍人提供「姓名、電話號碼、軍中專長」，並且強調名額有限。報導認為，或許俄羅斯打算先找一些戰士上戰場測試敘利亞軍人能耐，還沒有到立刻就全面打開晉用管道的時候。

俄羅斯國防部長蕭依古（Sergei Shoigu）昨天在俄羅斯聯邦安全會議（Security Council of the Russian Federation）中表示，中東有1萬6000名志願軍準備要加入在烏克蘭東部分離獨立地區頓巴斯（Donbass）的俄羅斯支持部隊。

俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）對此回應：「如果你見到有些人出於自願而非為了金錢，想來幫助頓巴斯居民，那麼我們有必要提供他們想要的資源，並協助他們抵達衝突地區。」

美國國防部和美國官員都已表示，俄羅斯招募敘利亞人前往烏克蘭作戰。

克里姆林宮支持的俄羅斯傭兵組織瓦格那集團（Wagner Group）之前曾招聘數以百計支持敘利亞總統巴夏爾．阿塞德（Bashar al-Assad）的軍人和前叛軍，投入2019到2020年利比亞衝突戰場中。

報導認為，招聘中心接下來可能會出現在敘利亞各地。招聘敘利亞僱傭兵固然可以減少俄軍投入戰場，卻可能改變呈現膠著狀態許久的敘利亞戰況。

開源情報分析員、推特「衝突新聞」（Conflict News）共同創辦人葛蘭（Kyle Glen）認為，此舉可能給敘利亞反對勢力注入強心針，使得阿塞德政府更容易遭受攻擊。

葛蘭指出：「若有數以千計敘利亞人開始投入烏克蘭戰爭，敘利亞軍隊將遭到削弱，武裝團體沙姆解放組織（HTS）和其他團體可能把握機會發起攻城掠地的攻勢。」

他表示：「可能也會鼓勵敘利亞反對勢力戰士試圖前往烏克蘭。敘利亞反對勢力戰士哈穆德（Suheil Hammoud）就發文說他會前去（烏克蘭）戰鬥。」

敘利亞反對勢力陣營中傳奇人物哈穆德曾以拖式（TOW）反坦克飛彈摧毀包括現代化俄羅斯坦克在內的145個目標，為自己贏得阿布拖（Abu TOW）名號。

哈穆德日前表示，正多方聯繫打算前往烏克蘭，「與我的烏克蘭兄弟們併肩迎戰俄軍」。

葛蘭表示，俄方進行上述招聘代表侵略烏克蘭行動沒有照著莫斯科的計畫走。

他說：「如果他們引進敘利亞阿拉伯軍（Syrian Arab Army）士兵，我覺得這是俄羅斯孤注一擲的跡象。 我認為，隨著更多俄軍躺在棺木裡回家，俄羅斯當局將對支持戰爭聲量日減越來越憂心。」

俄羅斯2015年干預敘利亞內戰，力挺阿塞德政府；入侵烏克蘭的行動則獲得大馬士革當局支持。阿塞德以「恢復全球平衡」、「釐正歷史」形容這場入侵。

敘利亞境內也出現支持俄軍行動的集會。西部荷姆斯（Homs）的大學生以人群排出字母Z，並在汽車車身畫上Z。

入侵烏克蘭的許多俄羅斯戰車和軍事車輛塗有象徵「勝利」的Z字符號，使得Z成為支持戰爭的標誌。

然而，挺戰敘利亞學生可能還沒有想到的是，烏克蘭危機導致全球小麥短缺，價格飆至14年新高，敘利亞也將蒙受嚴重衝擊。

去年敘利亞小麥減產逾6成，饑荒不僅是真實危機，也會吸引更多早已身經百戰的人，願意在一貧如洗、工作無著的情況下，鋌而走險把命也拿去賣。話又說回來，從當前敘利亞情勢來看，對許多敘利亞人而言，出國擔任僱傭兵搞不好是他們賺錢最好的機會。