就在俄羅斯發動入侵時，烏克蘭的寬頻衛星網際網路連線遭到身份不明的駭客攻擊而告中斷，西方情報機構正針對此事進行調查。

美國國家安全局（National Security Agency）、法國國家資訊系統安全局（ANSSI）以及烏克蘭情報機構的分析師們正在評估，這起針對一家衛星網際網路供應商所提供服務而進行的遠端破壞，是否來自俄羅斯國家支持的駭客，目的是企圖切斷通訊，為戰場作準備。

這起針對衛星服務的數位突襲，始於2月24日上午5點至9點之間，當時俄羅斯部隊開始進入烏克蘭並且發射飛彈，攻擊包括首都基輔（Kyiv）在內的主要城市。

受到影響的網路隸屬美國電訊公司Viasat，該公司一名高層稱，此事的後果現仍在調查，但歐洲有數萬名客戶的衛星數據機遭到斷線。

駭客令數據機無法與Viasat的KA-SAT衛星聯繫，這顆衛星為歐洲一些客戶提供網際網路連線服務，其中包括烏克蘭客戶。經銷商告訴路透社，逾兩週之後，至今仍有一些客戶無法連線。

這起事件看似迄今為止被公開披露最重大的戰時網路攻擊之一，激起西方情報界的興趣，因為Viasat是美國和許多盟國的國防承包商。

路透社查閱過的政府合約顯示，KA-SAT為烏克蘭軍方和警察單位提供網際網路連接服務。

美國特種作戰司令部（SOCOM）前技術專家布洛爾（Pablo Breuer）表示，切斷衛星網際網路連線，可能妨礙烏克蘭迎戰俄羅斯部隊的能力。

布洛爾說：「傳統陸基無線電能夠達到的距離就這麼遠。你如果使用現代智慧型系統、精靈武器（smart weapons），嘗試進行聯合兵種機動作業（combined arms maneuvers），那麼你就必須仰賴這些衛星。」

對於尋求評論此事，俄羅斯駐華盛頓大使館並未立即回覆。莫斯科一再否認其參與網路攻擊的指控。

Viasat則在一份聲明中表示，烏克蘭和其他地區客戶的網路遭斷線，是一起「蓄意、孤立和來自外部的網路事件」所引發的，但該公司尚未對所發生的事件提供詳細、公開的解釋。