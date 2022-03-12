哥哥收到前女友致電生日快樂祝福，其妹妹王姓女子見嫂嫂心情不佳，私訊前女友莊姓女子質問未果，隔日在Dcard發文「請問怎麼處理哥哥的小三」、張貼對話紀錄並於留言處謾罵莊女，供網友們點閱瀏覽，損莊女名譽，莊女發現後憤而提告；法官依犯散布文字誹謗罪，判處王女拘役20日，得易科罰金。

依據判決書記載，王女於110年1月下旬晚間，見哥哥老婆心情不佳，經了解後得知，哥哥前女友莊女曾致電祝福哥哥生日快樂，於是她透過通訊軟體與莊女、其友人連繫，質問莊女有何動機，但也與莊女、其友人起爭執大吵一架。

事後，王女於以南部某大學名義註冊社群網站「Dcard」帳號，在網站上發文「請問怎麼處理哥哥的小三」，並將與莊女對話紀錄畫面上傳Dcard網站，供不特定人(網友)點閱瀏覽，還在該文章下留言「B1對了，我哥一直表示沒有沒有，一直說他們瘋了」、「B2我還說我要找人處理那個蕭婆，我哥也說好」；莊女發現後委由律師於同年4月提告。

王女於偵訊時辯稱，不知莊女有無介入哥哥婚姻，其貼文、留言內容均屬事實，王女哥哥於偵訊時，也表示莊女是前女友，案發期間以分手多時，也未曾介入婚姻、當過「小三」等事實。

新竹地院審理，審酌王女與莊女原不相識，僅因不滿對方撥打電話給哥哥，即透過社群網路發表言論，對莊女進行謾罵、散佈毀損其名譽，欠缺尊重她人人格觀念，而網路傳播資訊速度極快，造成影響非輕；兼衡王女坦承犯行並於110年1月30日，張貼標題「是哥哥不老實，是我多管閒事，抱歉」文章道歉，兩人也願意和解；法官依犯散布文字誹謗罪，判處王女拘役20日，得易科罰金，以新台幣1000元折算1日。