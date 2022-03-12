花蓮私立國光商工停招停辦將近10年，董事會申請轉型文化藝術基金會，不過因未在法規修正後的3年內完成轉型，教育部將依私校法解散花蓮國光商工等5校董事會，該校董事邱益壽認為，早在2014年就申請轉型基金會，教育部2019年已原則同意，卻「突然變卦」不同意，將依法提起訴願。

私立國光商工創立於1966年，同樣面臨少子化，招生困難，2011年8月停招、2014年停辦，並申請轉型「國光文化藝術基金會」，2020年將學校教學行政大樓租給波斯頓國際實驗教育機構，並補強老舊校舍的建築結構。

教育部依據2019年1月修正施行「高級中等以下學校及其分校分部設立變更停辦辦法」，第37條規定在此之前已停辦的私校，必須在3年內完成復辦、新設、與其他學校合併、或變更為其他法人。

教育部證實，國內共有5所高中職受影響，其中花蓮國光商工雖爭取改辦「國光文化藝術基金會」，教育部以「無法持續發揮社會貢獻價值」駁回，將會啟動解散學校董事會程序。

國光商工董事邱益壽無奈說，該校早在2014年7月就提出計畫，積極爭取轉型國光文化藝術基金會，8年多來歷經多次教育部召開的審查會意見，都配合修正計畫書。

他表示，教育部2019年7月曾原則同意改辦，2020年8月的審查會也同意國光商工依法進入私立學校法第71條第2項程序辦理，媒體還報導過，國光商工可望成國內第一所改辦為基金會的學校法人。

他說，今年2月9日就接到教育部函文不同意，董事會在法律期限30天內的3月5日，將訴願書提交教育部，但教育部卻在同日急發布訊息，將對國光商工在內的5所私校進行解散清算。

邱益壽說，教育部「突然翻盤」，令董事會不解的是，不同意的6項意見皆是過去會議中修正過的內容，「怎麼同意過的內容，突然都不同意了」。

他強調，國光商工改辦歷經8年歷程，且曾獲教育部原則同意，應與其他學校狀況不同，不應該包裹式處理，有違公平，且訴願程序未走完就清算，董事會無法接受。