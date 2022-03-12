俄烏大戰牽動國際局勢變化，而這場戰爭會帶給兩岸何種啟示？也成為各界關注焦點。前立委沈富雄認為，民進黨政府的國防部、外交部和陸委會的比重是不平衡的，這樣對台灣不好，至於這麼說會不會被民進黨罵？沈富雄直言習慣了。前民進黨立委李俊毅則感嘆，若自己講了，也會被罵，且現在民進黨內很多人會自我審查，這會導致總統偏聽，不利國家安全。

沈富雄11日在政論節目《少康戰情室》中表示，台灣若要長治久安，從政府架構來看，最要加強的是國防部；而和大陸的關係要笑臉，我們都要和平、都一樣賺老美的錢，共同點太多，要由陸委會在總統的指導下充分發揮；相形之下，外交部功能最小。

沈富雄坦言，民進黨政府的國防部、外交部和陸委會的比重，對台灣是不好的。主持人趙少康問沈富雄，「你這樣講綠營會不會罵你？」沈富雄則說，「我已經習慣了，綠營最近不太罵我，他們沒有把我看在眼裡」。

同台的李俊毅表示，「有時候我講，也會罵我」。他指出，民進黨的價值在於多元、意見可以表達，但現在慢慢變成一元，很多人自我審查，會讓總統偏聽，這個是不利於國家安全的。國防部對的，外交部也沒錯，但外交部這樣講太模糊，「大力的換小力」。這時，沈富雄說，「那不是他管的，是國防部管的，他在替國防部長講話」。李俊毅認為，外交部長吳釗燮最好扮演像烏克蘭總統澤倫斯基那樣的角色，跟國際要連結。