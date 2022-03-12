峮峮近日忙跑新書宣傳，看起來瘦了不少。（粘耿豪攝）

峮峮今開心出席簽書會。（粘耿豪攝）

好友關韶文、鬼鬼（吳映潔）今突然現身簽書會，給峮峮驚喜。（波麗佳音台灣提供）

啦啦隊女神峮峮（吳函峮）近日推出第2本寫真書《QUNing》，上月14日開放預購，5000本限量未泯版（特裝），短短5分鐘隨即銷售一空，初心版（平裝）則登上銷售榜冠軍。她今（12日）舉辦簽書會，小露酥胸引起現場300名男粉絲歡聲雷動。

峮峮第2本寫真書由女星林予晞掌鏡，她說兩人原本不認識，在準備、企劃過程中也無互動，「我們認為在神秘感狀態下拍攝，會比較有一種氛圍的感覺」，峮峮回憶兩人拍攝當下，面對林予晞不斷讚美，讓她頗為害羞，「被另外一個很漂亮的女星稱讚，自然而然會有點不好意思，想說自己真的那麼漂亮嗎」，表示書內的嬌羞表情，都是真情流露。

她透露原本打算出國拍攝，嚮往到國外的粉紅色沙灘取景，無奈因疫情攪局只好作罷。問她銷量那麼好會打算再出第3本嗎？她驚呼：「第2本先宣傳完吧！」但未來再拍寫真書，她當然希望做些挑戰跟突破，笑說：「但不會在尺度部分。」

峮峮去年和豆花妹（黃汝）加入中視《飢餓遊戲》主持群，表示有送主持群每人一本寫真書，希望他們能好好欣賞，笑說也越來越習慣肚子餓，加上最近要跑新書宣傳，擔心被吐槽本人跟書裡照片不符，所以年前開始管理體態，坦言D奶縮水，比起最胖時瘦了8公斤。